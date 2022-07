Giorgio Gaber Enzo Jannacci Una fetta di Limone: storia e significato

Una fetta di Limone è il più grande successo del duo composto da Giorgio Gaber e Enzo Jannacci: la storia e il significato della canzone

Con il nome I Due Corsari Giorgio Gaber e Enzo Jannacci diedero vita ad un duo musicale che tra il 1958 e il 1960 si fece notare per i testi umoristici e per essere il primo esempio di rock demenziale nella musica italiana. Un progetto nato da una profonda amicizia tra i due che non si è mai scalfita nel corso degli anni e che anche dopo la fine di I Due Corsari non ha smesso di esistere. La canzone più famosa composta in quel periodo è Una fetta di Limone pubblicata nel 1960 e ancora oggi conosciuta.

Una Fetta di Limone storia e significato

Una Fetta di Limone è stata presentata per la prima volta alla rassegna Sei giorni della canzone 1960. La manifestazione tenutasi al Teatro Lirico di Milano fu l’occasione per Giorgio Gaber e Enzo Jannacci di far conoscere il brano e conquistare il sesto posto finale in classifica. Il brano è il classico esempio di rock demenziale dove i due sono corteggiati da una signora e come risposta rifiutano ogni tipo di bene e di avances. A loro interessa solo avere “una fetta di limone una fetta di limone nel tè”.

Il grande successo da solista di Giorgio Gaber, grazie alla canzone Non arrossire, spinse il cantautore a proseguire la sua avventura e chiudere l’esperimento I Due Corsari. Nel corso degli anni poi riuscì a proporre la forma di teatro canzone che lo ha reso una pietra miliare nella storia della musica italiana. Anche Enzo Jannacci continuò la sua carriera prima come jazzista e poi come affermato cantautore. Entrambi si erano conosciuti a Milano grazie alla collaborazione con Adriano Celentano che volle entrambi nel suo complesso: i Rock Boys.

L’esperienza de I Due Corsari ha poi avuto un ritorno di fiamma nel 1972, dieci anni dopo la fine della produzione. Tutti i singoli del biennio vennero inseriti in una raccolta. Undici anni dopo, nel 1983, Giorgio Gaber e Enzo Jannacci tornarono a lavorare insieme con la sigla Ja-Ga Brothers prendendo spunto dai Blues Brothers. Il loro sodalizio artistico è proseguito anche in teatro con il dramma Aspettando Godot di Samuel Beckett e il duetto La strana famiglia inciso nel 1991.