PamPamPamPamPamPamPamPam è il nuovo singolo di Irama, che si aggiunge quindi alla corsa verso la vera hit dell’estate: il testo e il significato del brano.

PamPamPamPamPamPamPamPam di Irama si candida ad essere la nuova hit dell’estate del cantautore ex Amici. Nera, Arrogante e Mediterranea in particolare sono tra i grandi successi estivi dell’artista che, dopo essersi classificato quarto al Festival di Sanremo 2022 con Ovunque Sarai, torna con un nuovo singolo. PamPamPamPamPamPamPamPam già dal titolo promette di essere un tormentone divertente e scanzonato da ballare nelle notti in discoteca.

Irama, tra l’altro in concomitanza dell’uscita di PamPamPamPamPamPamPamPam, ha iniziato con il tour estivo 2022. Partito da Capannori si concluderà ad Agrigento. L’ultimo singolo è sulla scia del successo di 5 gocce in feat con Rkomi con cui farà coppia anche a Celebrity Hunted.

PamPamPamPamPamPamPamPam: il significato della canzone di Irama

Il significato del titolo PamPamPamPamPamPamPamPam è uno slang misto di italiano e spagnolo per indicare il movimento del bacino nel raggaeton, una sorta di raggaeton. È la prima volta che viene pubblicato in Italia con un ritmo Dembow, jamaicano, che è la base proprio del raggaeton. Il termine perreo che Irama ha inserito nella canzone è una danza che fa parte del raggaeton. Il significato della canzone del cantautore di 5 gocce è più legato ad un esperimento musicale che ad un interpretazione. Il ballo che viene citato è una sorta di corteggiamento sulla pista da ballo .

PamPamPamPamPamPamPamPam: il testo della canzone di Irama

Sveglia all’alba si innamora Irama

el chico italiano

quando mi chiama sono in Jacuzzi, lei dice arrivo, le dico Uh Si!

Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo, mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam (per due volte)

PamPamPamPamPam

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPam

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Quando lo muove fa

Ehi corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come groupie

Baby resta ancora due minuti

Ehi basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri, balliamo sui muri, lo facciamo come due perfetti sconosciuti,

Baby sai che tu mi mi lasci i buchi

Ma dopo li cuci cuci cuci

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

Ho una colombiana che muove il suo booty

a un’italiana con quegli occhi scuri

a un’africana che spero mi giuri

che almeno un po’ mi ama

che il cielo mi aiuti

se tutto fa PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPamPamPamPam (per due volte)

PamPamPamPamPam

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPam

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Quando lo muove fa

E il petto batte come una conga fa una domanda prima che risponda dice che non vuole i soldi ma li conta

È finita a Milano mi racconta che lì sembra un rodeo tutto perreo

Muovono il booty che gli farei un trofeo, restiamo muti, come in un museo. Quando lo muove un Uzi, ma quale galateo

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

Ho una colombiana che muove il suo booty

a un’italiana con quegli occhi scuri

a un’africana che spero mi giuri

che almeno un po’ mi ama

che il cielo mi aiuti

se tutto fa PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPamPamPamPam (per due volte)

PamPamPamPamPam

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPamPam

PamPamPamPamPam

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Lo muove e fa

mentre si muove fa

PamPamPamPamPamPamPam

Ay Pam (3 volte)

Quando lo muove fa

Ram PamPam