Top 10 ospiti stasera 1 luglio

Top 10: tutti gli ospiti che saranno protagonisti della puntata del 1 luglio dello show condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Torna l’appuntamento con Top 10, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti in cui due squadre di vip si sfidano a suon di classifiche da completare. Venerdì 1 luglio va in onda la seconda puntata della seconda stagione dello show, non un’edizione inedita, ma quella trasmessa originariamente nella primavera del 2021 e riproposta ora a più di un anno di distanza in prima serata su Rai 1.

Nella scorsa puntata abbiamo visto sfidarsi la squadra dei Cinepanettoni, formata da Massimo Boldi, Christian De Sica e Nancy Brilli, e quella dei Goggi, composta questa da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Questi sono stati i concorrenti della scorsa puntata, ora sono pronte a sfidarsi altre due squadre: scopriamo chi sono i concorrenti di Top 10 in gara venerdì 1 luglio.

Top 10: gli ospiti della puntata del 1 luglio

Le due squadre che si affrontano in questo episodio sono i Laureati e le Laureate. Da una parte troviamo Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, tre grandi protagonisti del cinema italiano, che hanno condiviso in parecchie occasioni il set, tra cui proprio nel film I Laureati del 1995. Dall’altra parte troviamo tre grandi protagoniste della scena italiane: dal mondo della musica e dello spettacolo Sabrina Salerno e Anna Tatangelo, da quello del giornalismo sportivo Diletta Leotta.

Una serata ricchissima, con uno scontro tutto da seguire. Oltre ai concorrenti in gara ci saranno anche altri ospiti ad animare la serata, tra cui il grande cantante Umberto Tozzi, l’ex Pooh Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Aleandro Baldi e Francesca Alotta.

Come funziona Top 10

Top 10 è un gioco in cui due squadre di vip si sfidano nel completamente di classifiche legate ai più svariati temi: dalla musica al cinema, passando per la storia e gli usi e costumi italiani. Quando una squadra indovina un elemento che si trova in classifica ottiene un punto, mentre se indovina il primo in classifica ne ottiene due. Ogni classifica ha un anno di riferimento, che aiuta i concorrenti a inquadrare il periodo storico. Le prove possono essere diverse e articolarsi in diversi modi, ma l’obiettivo di ogni gioco è sempre completare la classifica presa in considerazione.

Oltre al gioco e alle abilità dei concorrenti di Top 10, la serata è impreziosita anche dalla presenza di diversi ospiti, che raccontano le loro classifiche personali. Esercizio che possono fare anche i telespettatori da casa, che tramite i social possono costruire la loro personale classifica su un tema che viene proposto a inizio serata.

Come vedere Top 10

Questa seconda stagione di Top 10 è andata originariamente in onda dal 23 aprile 2021 al 29 maggio 2021. Le sei puntate che la costituiscono vengono trasmesse durante questa settimana, con un appuntamento ogni venerdì. Sono visibili dunque in prima serata su Rai 1, ma anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play.

Top 10 offre agli spettatori importanti spunti di riflessione, considerando come molte cose in Italia sono cambiate negli anni. Un modo per rivivere il passato, per scoprire dettagli e curiosità e per mettersi alla prova con la conoscenza di particolari elementi che hanno segnato la storia del nostro paese.