Tori seduti Shade J Ax testo e significato canzone

Tori seduti segna il ritorno insieme di J Ax e Shade: i due artisti tornano a collaborare con una nuova hit destinata a essere protagonista dell’estate.

Tori seduti è il nuovo singolo di J Ax in feat con un partner d’eccezione Shade. Il rapper milanese ex Articolo 31 è reduce del successo del Love Mi organizzato con Fedez e dopo Salsa con Jake la Furia è tornato con una canzone estiva pronta a scalare le classifiche come Vorrei ma non posto, Senza Pagare e Ostia Lido. Shade dopo l’incredibile successo dei suoi brani in duetto con Federica Carta, basta citare Senza farlo apposta, fa il suo gran ritrino con le hit estive. L’ultimo singolo pubblicato dal rapper non a caso è la hit dell’estate.

Tori seduti: il significato della canzone di Shade e J Ax

Ritmo spagnoleggiante e classico mood estivo. Tori seduti di Shade e J Ax ha un significato chiaro far ballare tutti ironizzando sui luoghi comuni di questi tempi. I due usano la metafora del rodeo dove l’amore in estate non ha spazio per il corteggiamento e i ragazzi come cowboy fanno a gara per avere successo con ragazze sfuggenti. Per Shade e J Ax si tratta del secondo duetto dopo Tutti a casa del 2018 e la collaborazione in Tori Seduti nasce esattamente un anno fa. A raccontarlo è stato lo stesso Shade che ha spiegato di aver ricevuto un messaggio da J Ax la scorsa estate dove gli ha fatto i complimenti per la sua canzone estiva. Da lì l’idea di tornare a collaborare, agevolata anche dalla firma di Shade per la stessa etichetta discografica di J Ax. Per il rapper un grande onore perché l’ex Articolo 31 è sempre stato un suo punto di riferimento nella musica. Infatti ha raccontato che il suo primo concerto a 13 anni è stato proprio quello di J Ax.

Tori seduti: il testo della canzone di Shade e J Ax

Vedo rosso, luci al neon all’assalto come desperados

Stanno addosso, è un rodeo ma poi scappano se carichiamo

Di quello che pensano chi se ne f****e, baby, invertiamoci i ruoli così

Che domani ti svegli indossando i miei boxer e io con la tua lingerie

Qui fanno i balli amorosi ma è solo per alzare hype, io ho fatto di peggio

La mia ex a Milano mi cerca e non mi trova mai, come il parcheggio

A questi la tipa li porta come il chihuahua dentro la borsa

Noi siamo tori e se sbagli ti becchi le corna (Hah)

C’è una canzone che fa: “Stai qui, stasera non voglio andarmenе”

Se suona la sirena, non voglio andare

Tori sеduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa (Eh)

Ci mettiamo nudi se paghi con me su Only Fans (Na na)

Tutti per strada un po’ come a Madrid per quando vince il Real (Eh)

Facciamo girare fumogeni più degli Ultras (Na na)

(Uno, dos, tres, toro)

Ah, toro!

Stasera ti faccio volare come l’Air Force

Finché parli, il mio cervello dice: “Dai, bro”

Sono appeso come l'[?], se mi stai chiamando

Metterò tutto l’aereo in modalità iPhone

Le tipe ogni giorno quando faccio il bagno mi schivano come una boa

Ma di notte col buio quando esco dall’acqua somiglio un po’ a Jason Momoa

E dopo noi facciamo il disastro quando ci invitano a feste di lusso

Questi cowboy ci tirano il lazzo [?] perché han paura che spacchiamo tutto (Spacchiamo tutto)

Ed è come un salto nel vuoto quando faccio un salto da te

Ma va bene perché

C’è una canzone che fa: “Stai qui, stasera non voglio andarmene”

Se suona la sirena, non voglio andare

Tori seduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa (Eh)

Ci mettiamo nudi se paghi con me su OnlyFans (Na na)

Tutti per strada un po’ come a Madrid per quando vince il Real (Eh)

Facciamo girare fumogeni più degli Ultras (Na na)

(Uno, dos, tres, toro)

Ah, toro!

Tori seduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa

Ah, toro!

Tutti per strada un po’ come a Madrid per quando vince il Rea

