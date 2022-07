Paola Turci da giovane com’era: prima e dopo FOTO

Paola Turci è da sempre icona di bellezza. Da giovane, agli esordi, era una bellezza acqua e sapone come oggi

Paola Turci da giovane era bellissima come oggi. Dai lunghi capelli neri, gli occhi castani e fascino da vendere, la cantate di Questione di sguardi colpi da giovane per talento e bellezza. Una voce straordinaria che accanto a look sempre semplici ma sofisticati hanno reso la moglie di Francesca Pascale by icona di bellezza.

La cantante di Bambine oggi è tra le più apprezzate professioniste del settore e non può che scatenare curiosità sul prima e dopo della Turci proprio per la sua avvenenza.

Paola Turci prima e dopo FOTO

Nella foto di Paola Turci da giovane che che vi abbiamo proposto, l’artista aveva una ventina d’anni ed era agli esordi proprio quando ha firmato il contratto discografico con il suo scopritore Mario Castelnuovo. Un prima e dopo di Paola che mostra come con il passare degli anni la sua bellezza sia rimasta intatta. L’incidente della Turci è avvenuto quando aveva 28 anni. La cantante di Questioni di Sguardi oggi ha 57 anni di età ed è sempre stupenda. La sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017 con Fatti Bella Per Te venne accolta da una standing ovation e apprezzata per i suoi look. Tailleur pantalone di diversi nuance che hanno valorizzato la sua eleganza e il suo portamento.

Tra coloro che apprezzarono il look di Paola Turci ci fu anche Enzo Miccio che scelse proprio lei come l’artista più elegante e meglio vestita di quel Festival di Sanremo.