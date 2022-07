Francesca Pascale prima e dopo: rifatta? FOTO

Francesca Pascale com’è cambiata l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ora moglie di Paola Turci, tra ritocchi e attacchi degli haters.

Il matrimonio con Paola Turci, celebrato nella splendida cornice della Val d’Orcia, in Toscana, ha destato molta curiosità anche sul prima e dopo di Francesca Pascale. Un cambiamento fisico e di stile che ha reso l’ex di Berlusconi sempre più bella nel corso del tempo. La già show girl per Telecafone aveva 25 anni quando ha iniziato la sua storia con l’ex Premier durata circa dieci anni. Il look della moglie di Paola Turci era all’epoca più classico, biondo cenere per i capelli, trucco leggero, sopracciglia sottili e fisico sportivo. Anche gli outfit molto eleganti erano all’insegna dell’eleganza e dall’haute couture. Sembra che l’ex compagna del Cavaliere vestisse anche Hermes in quel gli anni.

Possibile che il suo ruolo da compagna di uno dei politici più importanti della scena italiana sia stata alla base della scelta del suo look, non a caso è dopo la fine della relazione sia iniziato il cambiamento di stile della Pascale, molto più glamour. Capelli corti super biondi e abiti sempre alla moda che mostrano un prima e dopo al top.

Sono infatti passati ben più di 10 anni da quando il mondo del gossip ha fatto la conoscenza di Francesca Pascale. La storia con Berlusconi è finita nel 2020 e l’ex fidanzata del politico ha ritrovato l’amore con un volto molto noto della musica italiana: Paola Turci. Le due dunque, dopo essere state paparazzate insieme con un bacio, sono uscite allo scoperto e il 2 luglio 2022 sono convolate a nozze. Francesca Pascale torna dunque protagonista del gossip, ma quanto è cambiata dai tempi della sua relazione con Berlusconi? Scopriamolo.

Francesca Pascale prima e dopo: come è cambiata

Essendo passati tanti anni, è chiaro che i cambiamenti siano evidenti in Francesca. I segni del tempo, ma forse anche quelli del chirurgo, perché nel 2014 si è parlato con insistenza di un intervento al naso senza mai conferme. Per il resto, non ci sono informazioni su eventuali ritocchi estetici cui si è sottoposta la moglie di Paola Turci, per cui tutti i cambiamenti osservabili su di lei sono naturali. Labbra più carnose e seno più prosperoso sono alla base dei dubbi degli haters sui ritocchini della Pascale e sul suo essere rifatta. Va detto a prescindere sempre bellissima.

Oltre a cambiamenti fisici, Francesca ha anche stravolto il proprio look negli anni. L’esempio più lampante è quello relativo ai capelli, che l’ex fidanzata di Berlusconi ha progressivamente schiarito e accorciato, fino ad arrivare al taglio molto corto e al colore biondo che sfoggia oggi. Col tempo l’ex membro di Forza Italia ha anche alleggerito il look, in nome prima del ruolo istituzionale che era chiamata a ricoprire e poi del nuovo look adottato, più semplice ma comunque molto fashion.

Francesca Pascale ingrassata: gli attacchi

Non sono mancati per la Pascale, come di consueto, gli attacchi degli inesorabili haters, sempre pronti a far sentire la loro voce non richiesta soprattutto nei confronti di personaggi molti in voga. Sui social in molti hanno sottolineato presunti cambiamenti fisici di Francesca, chiedendosi se è ingrassata. Una follia perché dalle foto è palese che sia in gran forma. Il problema resta sempre lo stesso anche se fosse non può essere la Pascale ingrassa oggetto di discussione come qualsiasi altra donna: basta con il body shamimg. Con l’avanzare dell’età è normale subire dei cambiamenti al fisico, questo però non deve essere causa di attacchi come avvenuto in alcune occasioni alla nuova moglie di Paola Turci. Tra l’altro, come detto guardando le foto del matrimonio, Francesca Pascale si presenta in forma smagliante, complice anche la felicità per il fatidico sì pronunciato davanti alla cantante di Questione di Sguardi.

Sono passati quindi tanti anni, dalla relazione con Silvio Berlusconi al nuovo matrimonio con Paola Turci. Francesca Pascale è cambiata, ma ha mantenuto sempre il suo stile elegante e il sorriso che ha sfoggiato con fierezza di fianco alla sua nuova moglie. Un super prima e dopo!