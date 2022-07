The Sandman esce il 5 agosto: trama serie Netflix

Netflix ha da tempo annunciato The Sandman, serie TV live action che è un adattamento dell’omonimo e celebre fumetto di Neil Gaiman.

I fan di The Sandman attendono con ansia il 5 agosto, data d’uscita della prima stagione della serie TV, che per ora ha generato un grande hype con foto e teaser trailer. Lo show è stato annunciato a fine gennaio 2021 e di fatto ha richiesto poca pazienza da parte dei fan. Tutto pronto in otto mesi o poco più.

Inizialmente il progetto doveva essere un film diretto da Joseph Gordon-Levitt, che avrebbe anche ricoperto il ruolo del protagonista. Il suo passo indietro, però, ha portato a una vera e propria trasformazione dei lavori in corso, facendo optare per una serie TV. In entrambi i casi il coinvolgimento di Neil Gaiman non era in dubbio. Il creatore del fumetto ha infatti preso parte in maniera diretta all’adattamento, così come accaduto con Good Omens, di cui è stata annunciata una seconda stagione.

The Sandman trama e cast

Il protagonista della serie The Sandman su Netflix è Morfeo, divinità del mondo onirico. È stato imprigionato per 105 anni sulla Terra dall’occultista Roderick Burgess. Nel 1912 venne catturato per errore al posto della sorella Morte.

Riuscito a fuggire da questa prigione, deve riuscire ad ogni modo a riallineare quanto sconvolto in questa sua lunga assenza. L’obiettivo primario è la riconquista dei totem del proprio potere, ovvero una sacca di sabbia, un elmo e un rubino. Una volta libero, però, il dominatore del mondo dei sogni si accorgerà di come i suoi problemi siano soltanto all’inizio.

Per il protagonista, ovvero Morfeo, è stato scelto Tom Sturridge. È lui il signore dei sogni della serie live action Netflix, in uscita il 5 agosto. Il signore dell’Inferno, Lucifer, è Gwendoline Christie. Vivienne Acheampong è Lucienne: la guardiana del Regno del Sogno. Ecco tutti gli altri:

Boyd Holbrook è Il Corinzio: un incubo che è fuggito dal mondo onirico e intende sperimentare tutto ciò che il mondo ha da offrire;

Charles Dance è Roderick Burgess: illusionista e ricattatore;

Asim Chaudhry è Abele: prima vittima e fedele suddito del Regno del Sogno;

Sanjeev Bhaskar è Caino: primo predatore e fedele suddito del Regno del Sogno;

Kirby Howell-Baptiste è Morte: sorella di Morfeo e sua consigliera;

Mason Alexander Park è Desiderio: fratello di Morfeo;

Donna Preston è Disperazione: gemella di Desiderio;

Jenna Coleman è Johanna Constantine: esorcista esperta di Occulto, bis bis bisnonna di John Constantine;

Joely Richardson è Ethel Cripps: ladra professionista;

Niamh Walsh è Ethel Cripps da giovane: ragazza tradita e pronta a tutto per sopravvivere;

David Thewlis è John Dee: figlio di Ethel. Pazzo alla ricerca della verità;

Kyo Ra è Rose Walker: giovane donna alla ricerca del fratello scomparso, legata a Morfeo;

Razane Jammal è Lyta Hall: migliore amica di Rose;

Sandra James Young è Unity Kincaide: misteriosa benefattrice di Rose;

Patton Oswalt è Matthew il Corvo: emissario di Morfeo.

The Sandman trailer

The Sandman: le parole di Neil Gaiman

Il padre di The Sandman, Nail Gaiman, ha raccontato il suo approccio a questa amatissima storia. L’autore ha spiegato come per ben 33 anni questi personaggi abbiano vagato liberi per la sua testa. Netflix gli ha dato la chance di condurli nel mondo reale: “Non vedo l’ora che le persone possano vedere il tutto prendere vita in carne e ossa, con alcuni dei migliori attori in circolazione”.