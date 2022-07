Camera Café su Twitch: dove vedere tutti gli episodi in streaming

Alcune serie TV italiane sono riuscite a farsi amare da un pubblico trasversale. È il caso di Camera Café, amatissimo anche da chi non è solito seguire le produzioni nostrane.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono i protagonisti di un’insolita sit-com italiana, girata totalmente con camera fissa e ambientata in una fantomatica azienda, precisamente nell’area relax della stessa. Lo show non è frutto di un’idea originale made in Italy. Si tratta infatti di un adattamento del format francese omonimo. Situazioni incredibili si susseguono dinanzi alla macchinetta del caffè di una non meglio specificata azienda del nord Italia. Personaggi dissacranti e folli danno vita a uno show che è un cult, andato in onda originariamente su Mediaset e poi passato alla Rai. Sei stagione spalmate tra il 2003 e il 2017.

Camera Café su Twitch

Camera Café è in onda non stop su un canale Twitch. Sulla celebre piattaforma streaming vi sono alcuni fan sfegatati che hanno deciso di regalare ad altri appassionati tutti gli episodi con Luca e Paolo. La trasmissione è iniziata di colpo e le puntate vengono trasmesse una dopo l’altra, h24, in loop.

Il canale Twitch è nato proprio con questo scopo, ovvero condividere con più persone possibili l’ironia di questa serie TV italiana, magari facendola scoprire a qualcuno che non si era mai imbattuto in essa. Le nuove generazioni sono infatti lontanissime dalla TV in chiaro, il che potrebbe voler dire non aver mai visto questo show, così come altri. Basti pensare al tanto celebrato (giustamente) Boris, in arrivo su Disney+ con una quarta stagione.

Il nome del canale è Cameracafeoriginal e quasi senza sosta sta offrendo questo servizio che, considerando i limiti imposti dal copyright, potrebbe essere interrotto da un momento all’altro. Un totale di 1765 episodi da scoprire in maniera irregolare, un po’ come quando accendevamo la TV in maniera annoiata e seguivamo una nuova puntata, senza aver necessariamente visto le precedenti.

Una live senza sosta, priva di inserzioni pubblicitarie e con la monetizzazione disattivata. Il tutto avviene, dunque, per il piacere della condivisione. Una riproposizione totale e in ordine cronologico. Un passatempo ideale, considerando la breve durata delle singole storie, che varia tra 5 e 6 minuti. Passando da un social all’altro, da Twitch a Instagram, scopriamo come vi sia un canale con lo stesso nome, Cameracafeoriginal. Qui vengono caricati tre episodi al giorno, da poter vedere e rivedere a piacimento, come in un gigantesco catalogo.

Camera Café dove vedere

Ad oggi Camera Café è visibile su una sola piattaforma streaming. Si tratta di Amazon Prime Video, dove sono state caricate le prime quattro stagioni della sitcom italiana. Ne mancano due all’appello, ma ciò che è a disposizione del pubblico sono comunque ben 1443 puntate.