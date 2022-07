Pubblicità Rocchetta testimonial: chi è Denise Tantucci

Pubblicità Rocchetta Denise Tantucci è la ragazza dello spot accanto ad Elena Santarelli: chi è: sapevate che è una nota attrice?

La pubblicità dell’acqua Rocchetta ha come protagonista Denise Tantucci. È lei la ragazza accanto ad Elena Santarelli. La giovane attrice è la nuova protagonista della pubblicità di un marchio che ha sempre avuto dei testimonial importanti. Ricordiamo ovviamente Cristina Chiabotto, protagonista in tandem con Alex Del Piero di una storica pubblicità combinata con Uliveto, mentre negli ultimi anni il volto dell’acqua Rocchetta è Elena Santarelli. Alla showgirl ora si affianca Denise Tantucci, giovane attrice in rampa di lancio, protagonista sia in televisione che al cinema negli ultimi anni.

Nella pubblicità Elena e Denise si fanno carico di testimoniare i benefici dell’acqua Rocchetta per la pelle e per la salute. Una scelta generazionale, con le due donne che puntano a un pubblico molto ampio, considerando la giovane età di Denise Tantucci e quella più avanzata di Elena Santarelli, che ha ben 16 anni in più rispetto alla compagna di spot. Andiamo a scoprire chi è Denise Tantucci, volto della pubblicità Rocchetta.

Pubblicità Rocchetta: chi è Denise Tantucci

Denise Tantucci nasce a Fano, nelle Marche, il 14 marzo del 1997 e ha quindi 25 anni di età. Ha origini tedesche da parte di madre e la passione per la recitazione nasce in lei molto presto, tanto che nel 2012 decide di trasferirsi a Roma per studiare come attrice. La sua carriera parte con dei ruoli in serie importanti del piccolo schermo, da Provaci ancora prof a Don Matteo, dove interpreta il ruolo di Dafne nella nona stagione. La popolarità della testimonial della pubblicità Rocchetta arriva poi grazie a Un medico in famiglia, dove veste i panni di Giada nella nona stagione.

Grazie alla fama ottenuta in televisione, Denise sbarca anche al cinema, recitando nella commedia di Neri Parenti Ma tu di che segno 6? Negli ultimi anni l’abbiamo visto in tante serie e film di successo. Nel piccolo schermo è stata protagonista di Braccialetti rossi, Fuoriclasse e Sirene, mentre al cinema ha lavorato nel remake del 2016 di Ben-Hur e in altri film come In vacanza su Marte e Tre piani, diretto da Nanni Moretti.

Denise Tantucci oltre il cinema e la tv

Non ci sono solo il cinema e la televisione però nella carriera di Denise Tantucci attuale testimonial della pubblicità Rocchetta. Mentre l’attrice otteneva la sua popolarità sul piccolo schermo si dedicava anche ad altri campi. Ha intrapreso infatti lo studio del canto e della scrittura e nel 2013 ha pubblicato sia la sua prima canzone, Dressed in Blood, che il suo primo libro di Poesie: Fantasticherie e congetture.

Denise Tantucci si è dedicata anche al teatro, recitando in diverse opere della regista Yvonne D’Abbraccio e realizzando lei stessa, nel 2014, il suo primo spettacolo: Un doppio legame. Nel 2020 l’attrice di Un medico in famiglia ha anche conseguito la laurea in Fisica all’Università degli studi di Milano. Una formazione davvero a tutto tondo per un’artista a dir poco eclettica.