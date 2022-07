Terra amara trama cast e quanti episodi

Terra amara è la nuova soap opera che dalla Turchia sbarca su Canale 5, pronta ad animarne i pomeriggi: trama, cast e quante puntate sono.

Terra Amara rende sempre più saldo il legame tra le soap opera turche e Canale 5. La rete Mediaset è diventata ormai la casa di queste produzioni, amatissime dal pubblico e in grado di far segnare ascolti da capogiro. Dopo lo straordinario successo di Brave and Beautiful, Canale 5 accoglie Terra amara, nuova soap opera turca che va in onda alle 15.45 nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Nemmeno a dirlo, la soap ha ovviamente da subito attirato l’interesse del pubblico e forte del successo delle altre serie turche si candida a un ruolo da protagonista nel palinsesto di questa estate. Andiamo dunque alla scoperta di trama, cast e tutti i dettagli su Terra amara.

Terra amara: la trama

La trama di Terra Amara si basa su una vicenda ambientata nella Turchia degli anni ’70 e ruota intorno a Zuleyha e Yilmaz, due giovani innamorati che coltivano il sogno di convolare a nozze. Zuleyha e Yilmaz sono due persone semplici, lei lavora come sarta e lui è un meccanico nell’officina del suo padrino. Il fratello della ragazza però, Veli, è un accanito giocatore d’azzardo e mette a rischio la felicità dei due amanti e l’incolumità di sua sorella, poiché la vende a un uomo, Naci, con cui Veli ha parecchi debiti.

La vicenda della soap del pomeriggio estivo di Canale 5 dunque precipita perché Naci tenta di violentare Zuleyha e in suo soccorso accorre Yilmaz, che però uccide l’uomo. Da questo momento iniziano i tormenti per i due amanti, che sono costretti a fuggire a cambiare identità. I due innamorati si fingono fratello e sorella e scappano attraverso le immense e selvagge terre del sud della Turchia. Inizia dunque una seconda vita per la coppia, a caccia della felicità perduta e della salvezza dopo l’omicidio che li tormenta.

Terra amara: il cast e quante puntate

All’interno del cast di Terra Amara troviamo Hilal Altinbilek, che veste i panni di Zuleyha e che ha ottenuto diversi riconoscimenti in patria per questo ruolo. Al suo fianco, nei panni di Yilmaz, c’è Ugur Gunes. Insieme a loro, in Terra Amara faremo la conoscenza di Demir Yaman, ultimo erede di una potente famiglia, interpretato da Murat Unalmis, e di altri attori come Mustafa Acilan nei panni di Veli, Kerem Alisik e Melike Ipek Yalova.

Terra amara ha preso il via a partire da lunedì 4 luglio. La soap opera va in onda in fascia pomeridiana, subito dopo la telenovela spagnola Un altro domani, alle 15:45 circa. La prima stagione della soap turca si compone di 105 puntate secondo il montaggio europeo, diverso da quello turco che prevede 35 puntate da 150 minuti ognuna. Per ora dunque è prevista la programmazione della prima stagione di Terra Amara, ma ovviamente questa può subire variazioni.

In totale, la soap si articola in quattro stagioni, andate in onda in Turchia dal 2018 al 2022. In patria, Terra Amara si è conclusa lo scorso 16 giugno, mentre in Italia è pronta a prendere il via ora e non sappiamo ancora quando e se vedremo le prossime stagioni. Tutto dipenderà ovviamente dall’eventuale successo di queste prime puntate.