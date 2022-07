The Cleaning Lady trama, cast e quanti episodi vanno in onda della nuova serie tv di Italia 1 proveniente dagli Stati Uniti.

Il palinsesto di Italia 1 si arricchisce di una nuova serie proveniente dall’Argentina. Da lunedì 4 luglio è andata in onda The Cleaning Lady, serie tv americana prodotta da Warner Bros e distribuita da Fox, che arriva dunque in Italia grazie alla rete Mediaset. La serie ha avuto un grande successo negli Usa e a sua volta è l’adattamento di un format originario argentino: La chica que Limpia. Andiamo a scoprire tutto sulla nuova serie di Italia 1, dalla trama al cast alla programmazione degli episodi.

The Cleaning Lady: la trama della serie tv

La protagonista di The Cleaning Lady nuova serie tv di Italia 1 è Thony De La Rosa, un rinomato medico di origini cambogiano-filippine, che da Manila si trasferisce negli Stati Uniti, a Las Vegas, nella speranza di salvare il piccolo figlio di cinque, affetto da una grave malattia autoimmune. Il raro male che ha affetto il piccolo richiede delle cure molto costose e dunque Thony per racimolare soldi inizia a lavorare come addetta alle pulizie insieme alla cognata, finché la sua vita non viene stravolta.

Mentre è impegnata a lavoro, infatti, Thony assiste a un omicidio e riceve dal boss Arman Morales una proposta molto ambigua: la donna dovrà pulire le scene del crimine e in cambio il malavitoso pagherà le cure mediche a suo figlio. Thony si trova così davanti a un dilemma morale e a una situazione che la porta a compiere i sacrifici più estremi per il bene del proprio bambino.

The Cleaning Lady: il cast e gli episodi

La protagonista di The Cleaning Lady serie tv su Italia 1 è Elodie Yung, famosa al pubblico del piccolo schermo per aver prestato il volto all’eroina della Marvel Elektra nella serie Netflix Daredevil, ora disponibile su Disney + insieme alle altre serie della Casa delle idee prodotte da Netflix. Al suo fianco troviamo Adan Canto, anche lui protagonista in diverse serie come The Following e Narcos, che presta il volto al boss Arman Morales. Oliver Hudson (Black Christmas, Una notte in giallo) è invece l’agente FBI Garrett.

In totale, The Cleaning Lady si articola in 10 episodi, che vanno in onda il lunedì in seconda serata, alle 23:05 circa. Ogni lunedì vanno in scena due episodi della serie, che dunque terminerà la propria corsa tra poco più di un mese. L’appuntamento col gran finale, gli episodi 9 e 10, è previsto dunque per lunedì 1 agosto. Questo è il calendario, nel dettaglio, di The Cleaning Lady:

Lunedì 4 luglio: episodi 1 e 2

Lunedì 11 luglio: episodi 3 e 4

Lunedì 18 luglio: episodi 5 e 6

Lunedì 25 luglio: episodi 7 e 8

Lunedì 1 agosto: episodi 9 e 10

La serie viene trasmessa, come detto, su Italia 1, ma le puntate saranno visibili anche in streaming sull’applicazione di Mediaset Infinity. Per vedere gli episodi di The Cleaning Lady basta accedere gratuitamente all’app o al sito di Mediaset Infinity e cominciare la visione in qualsiasi momento si vuole, dopo chiaramente la messa in onda televisiva delle puntate.