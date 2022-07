Boo Bitch è una nuova serie TV Netflix, che mescola il genere giallo alla commedia e ruota intorno a una giovane protagonista, una liceale fantasma.

È possibile sopravvivere alla propria morte? In Boo Bitch pare proprio di sì. La giovane protagonista conduce una vita alquanto regolare e monotona. Decide così di dare una netta scossa alla propria quotidianità. Accade tutto in una folle notte. Il giorno dopo, però, ciò che accade la sconvolge totalmente: è un fantasma. La protagonista è interpretata da Lana Condor, attrice che ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Lara Jean Covey nei film della serie Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Boo Bitch trama e cast

Lana Condor prosegue la propria collaborazione con Netflix dopo Tutte le volte che ho scritto ti amo. È la protagonista di questa nuova serie TV crime/comedy. Tutto ruota intorno al personaggio di Erika, studentessa giunta all’ultimo anno di liceo. Vuole cambiare tutto e dare inizio a una nuova “vita epica”. Per lui tutto ha inizio in una notte di follie. È pronta a lasciarsi gli anni trascorsi alle spalle e diventare una persona differente. Il mattino dopo, però, si ritrova a pagare le conseguenze. Osserva il suo cadavere e capisce d’essere un fantasma. Perché è però ancora sulla Terra? Ha un conto in sospeso. Andrà però anche a caccia di un modo per truffare la morte e restare in vita.

Al di là della protagonista, di cui abbiamo già parlato, ecco il resto del cast principale della serie TV:

Zoe Colletti – Gia

Mason Versaw – Jake C.

Aparna Brielle – Riley

Tenzing Norgay Trainor – Gavin

Jason Genao – Devon

In ruoli secondari troviamo invece Jami Alix, Madison Thompson, Mary Aldousary, Zachary FIneman e Reid Miller.

Boo Bitch trailer

Boo Bitch quando esce

Questa nuova serie TV è disponibile in streaming dall’8 luglio 2022 alle ore 9.00. Chiunque volesse vedere Boo Bitch dovrà accedere al proprio account Netflix. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.