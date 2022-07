Un nuovo titolo young adult è in streaming su Netflix, Da ciao ad addio, adattamento dell’omonimo romanzo di Jennifer E. Smith.

C’è sempre spazio per un nuova commedia romantica su Netflix. In questo caso abbiamo un titolo che strizza l’occhio a un pubblico giovane, come spesso accade sulla celebre piattaforma streaming. Da ciao ad addio segna inoltre un esordio alla regia, quello di Michael Lewen, che ha lavorato su una sceneggiatura di Ben York Jones e Amy Reed, che hanno adattato il romanzo di Jennifer E. Smith.

Chiarito tutto questo, proviamo a spiegare in breve di che storia si tratti, prima di analizzare il film nel dettaglio. I due protagonisti si ritrovano in una fase delicata della propria vita. È tempo di lasciare la propria città natale per andare al college. La loro relazione è a un bivio. Prenderanno strade diverse e una storia a distanza sarebbe a dir poco faticosa da gestire. Decidono così di prove a essere razionali, il che spesso non si sposa bene con le faccende di cuore. Si lasciano in maniera cordiale e scelgono di trascorrere un’ultima memorabile serata insieme, ripercorrendo le tappe del loro amore. Riusciranno a dirsi addio per sempre?

Da ciao ad addio trailer

Da ciao ad addio dove vedere

Questa nuova commedia romantica è disponibile in streaming dal 6 luglio 2022 alle ore 9.00. Chiunque volesse vedere Da ciao ad addio dovrà accedere al proprio account Netflix. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Da ciao ad addio trama e cast

Claire e Aidan sono due giovani liceali pronti al diploma. L’università rappresenta il loro immediato futuro e preferiscono non dover sopportare il dolore di una relazione a distanza. Scelgono così di non rovinare il bel ricordo del loro amore, anzi celebrarlo. Stringono un patto. Prima di lasciarsi tutto e tutti alle spalle per l’università, vogliono regalarsi una serata indimenticabile. Un viaggio nei ricordi, dal primo incontro al primo bacio.

Si ritrovano così a rivivere contesti familiari, raggiungere luoghi inaspettati e riconsiderare la decisione drastica presa con tanta lucidità, fin troppa quando si tratta di amore. Riusciranno a dirsi addio per sempre, nonostante il loro incredibile trasporto? I due protagonisti, Claire e Aidan, sono interpretati rispettivamente da Talia Ryder e Jordan Fisher. Al loro fianco sul set vi sono stati:

Ayo Edebiri

Jennifer Robertson

Nico Hiraga

Patrick Sabongui

Dalias Blake

Sarah Grey

Eva Day

Julia Benson