Andrea Delogu, annuncio con twerking: il video lascia senza fiato

Andrea Delogu regala momenti bollenti su Instagram: l’annuncio è pazzesco, il video in cui balla il twerking lascia senza fiato

Un post su Instagram con un video in cui si esibisce nel twerking, così, tanto per rendere l’atmosfera ancor più bollente, come se non bastasse già Caronte a stringere l’Italia nella morsa del caldo e dell’afa. Andrea Delogu ha nuovamente incantato tutti sulle note di Shakerando, brano – ma, forse, sarebbe meglio definirlo tormentone – di Rhove, esibendosi peraltro con un vestitino dallo spacco pazzesco ed una scollatura da lasciare a bocca aperta.

È senza dubbio la regina di Tim Summer Hits Festival, una sorta di Festivalbar 2.0, di certo la risposta di casa Rai a “Battiti Live”, appuntamento ormai fisso di Italia 1, organizzato da Radio Norba in Puglia e condotto da un’altra madrina Doc, Elisabetta Gregoraci.

Conduttrice, scrittrice, speaker radiofonica, la bellissima Delogu sta attraversando un momento davvero d’oro; volto – anzi, voce – di Radio 2, anche in tv la sua presenza è sempre più frequente, spesso peraltro accanto a Stefano De Martino.

Andrea Delogu e Stefano De Martino: complicità solo artistica. Chi è il fidanzato dell’artista

E proprio una vicinanza professionale tra i due molto assidua, negli scorsi mesi, ha dato il là al gossip, scatenatosi in tutte le sue forme. Una coppia anche dal punto di vista sentimentale? Niente di tutto questo; le smentite di rito dei due non sono bastate a placare gli animi dei paparazzi e così la Delogu ha pensato bene di mostrare in prima persona la sua nuova fiamma.

Si tratta di Luigi Bruno, modello 23enne (lei ne ha 40) che ha conquistato la bellissima conduttrice, reduce peraltro dal matrimonio naufragato con Francesco Montanari. Una relazione inizialmente epistolare, su Instagram – una sorta di evoluzione di quanto accadeva ai nostri nonni – e cresciuta anche contro la diffidenza e le critiche per la differenza d’età tra i due, come ha ammesso recentemente.

I due non vivono ancora insieme, peraltro nell’abitazione recentemente acquistata dalla conduttrice, considerato come il ragazzo viaggi molto per lavoro ma “quando è a Roma sta da me”. Nessuna etichetta, però, alla relazione. “Stiamo vivendo” ha ammesso a Vanity Fair qualche settimana fa, senza peraltro esporsi in una situazione che sembra in continua evoluzione.

Nel frattempo, però, i fan della Delogu possono ammirarla in tutta la sua bellezza anche stasera, certi che regalerà l’ennesimo show.