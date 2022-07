Manuela Gutiérrez chi è l’influencer scroccona per lo chef

Chi è Manuela Gutiérrez l’influencer chiamata “scroccona internazionale” dallo chef messicano: è un avvocato

L’influencer Manuela Gutiérrez, suo malgrado, si è trovata ad affrontare una situazione alquanto inusuale sui social. È diventata virale quando lo chef messicano Édgar Núñez, titolare dei ristoranti Sud777 e Jacinta, il primo di questi nella classifica dei 50 migliori ristoranti dell’America Latina, ha deciso di postare su Twitter una conversazione avuta in direct con la ragazza e di chiamarla “scroccona internazionale”. Il dissing social è avvenuto dopo che l’influencer aveva proposto uno scambio in cui era presente una menzione sul suo lnstagram dove ha poco più di 80mila follower. Entriamo nel dettaglio.

La situazione è sfuggita di mano dopo che lo chef Édgar Núñez, proprietario dei due ristoranti in questione, di fama internazionale, ha ricevuto la richiesta esplicita tramite messaggio dalla Gutiérrez, in cui gli chiedeva due cene, una per lei e una per il suo ragazzo, e lo chef avrebbe ricevuto in cambio diverse storie Instagram con il tag del ristorante. Al messaggio inviato da Manuela Gutiérrez alla pagina del ristorante Sud777, che Édgar Núñez ha postato il 17 giugno su suoi social, è arrivata la risposta” Ahahaha non sapevo che mangiare gratis era lavoro”. Nel leggere la proposta, lo specialista in gastronomia non ha potuto contenere il sarcasmo che ha provato e ha lanciato un breve ma forte messaggio che è diventato virale per le parole che ha usato. L’aggiungo tra i miei seguaci nella categoria “scrocconi internazionali”. ha precisato Édgar.

Manuela Gutierrez e lo chef: cosa è successo

La denuncia social, come prevedibile, ha diviso gli utenti: molti hanno iniziato a criticare la colombiana per aver utilizzato il suo numero di follower per ottenere prodotti che non poteva permettersi e successivamente per averli mostrati sul suo profilo. Ma c’era anche chi ha fatto notare allo chef di essere stato “maleducato” con la ragazza, che non si è mai espressa con arroganza , e quindi avrebbe dovuto rifiutare lo “scambio” in modo normale e senza aggredirla. Nonostante questo, Núñez ha voluto difendere la sua posizione riflettendo sulla questione degli influencer. Non è quello che ti fa comprare qualcosa, è colui che ti cambia la vita, che ti aiuta e ti migliora senza ricevere nulla in cambio. Il suo primo influencer è stato suo padre e gli interessa solo esserlo per le sue figlie.

Lo chef ha anche sottolineato il numero dei follower suoi e di Manuela, nel contempo ha interrogato il pubblico sui contenuti che lei posta e che per lui non hanno nulla a che fare con l’attività enogastronomica per cui stava proponendo uno ‘scambio’. Ha affermato che lui da solo, senza contare le pagine dei suoi ristoranti, ha 10 volte più follower dell’influencer Manuela e che non si dedica a vivere solo sui social. Lo chef messicano conta infatti 124mila follower su Instagram, 204mila su Twitter e 204mila su Facebook, oltre al suo ristorante SUD 777 ne ha quasi 51mila su Instagram e Comedor Jacinta 29mila. Quanto alla colombiana Manuela Gutiérrez, ha 85mila follower su Instagram, cifra che è aumentata in pochi giorni grazie allo scandalo. “Non ho bisogno che le persone traggano vantaggio dal dire che vengono a mangiare il mio cibo e sfoggiano un mondo fantastico che non possono permettersi. Non è che sia sbagliato, ciò che è sbagliato è far credere che lo facciano alle persone che li seguono” Nelle dichiarazioni di Édgar Núñez, per le quali di recente si è scusato per i toni severi, si nota di rimanere fermo e di ribadire di non essere soddisfatto dello stile di vita che si sta diffondendo di giorno in giorno a causa degli influencer.

Chi è Manuela Gutierrez

Manuela Gutiérrez è l’influencer 28enne di origini colombiane che è stata definita una scroccona internazionale dallo chef messicano Édgar Núñez. Avvocato, è nota per essere una creatrice di contenuti sui social sul tema viaggi. La sua prima foto su Instagram è del 13 settembre 2012, dove, come altri adolescenti, ha iniziato a pubblicare scatti delle sue giornate. Tra le sue passioni anche la ginnastica ritmica, così ha iniziato a caricare sempre più contenuti incentrati su questa disciplina sportiva. Nel 2016, l’Instagram di Manuela ha iniziato ad ampliare i suoi contenuti social, includendo post non solo dei suoi numerosi viaggi, ma di lei che mostra il suo fisico in costumi da bagno e altri outfit. Ha iniziato a viaggiare sempre di più in compagnia del suo fidanzato con il quale è stata vista nelle sue avventure attraverso varie città turistiche.

Dopo quello che è successo con lo chef messicano, la nativa di Medellín, in Colombia, che secondo la sua bacheca si dedica ai viaggi e al food blogging, non ha cambiato il suo stile, condividendo numerosi racconti diffondendo i dettagli dei luoghi che sta visitando e dove si trova. Difficile ovviamente capire se si tratti di “scambi” come chiedono spesso i follower. Manuela Gutiérrez ha ricevuto una notevole quantità di critiche sui suoi social network per il suo comportamento e ha replicato allo chef che l’ha definita una scroccona: “Ho solo pensato che fosse un ristorante incredibile. So che molti di voi non sono d’accordo con queste forme di “lavoro”, ma la realtà è che molti influencer vengono pagati per quello che faccio io oltre agli scambi pubblicitari. Ci sono anche fasi organizzative in cui capita che noi personalmente a ristoranti e aziende” ha spiegato. Infine, ha sottolineato che non aveva cattive intenzioni con la sua proposta e di essersi scusata dopo essere stata attaccata sui social da Núñez. Intanto dopo il dissing l’influencer definita scroccona ha guadagnato oltre 20mila follower in più.