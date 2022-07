Il mostro dei mari è un film d’animazione diretto da Chris Williams, regista di Oceania e Big Hero 6. Quando esce e dove vederlo?

Una delle uscite più interessanti dell’estate 2022 è senza dubbio Il mostro dei mari. Un film d’animazione che promette d’essere un piccolo cult. Un titolo che vanta un cast di doppiatori d’eccezione tanto nella sua versione originale, dal titolo The Sea Beast, quanto in quella italiana.

Un’avventura in alto mare dal sapore dolce, che cela in sé molte risate, grande tenerezza e una lezione importante per il pubblico di ogni età. È un film animato da guardare in famiglia, con amici o la propria metà. Consigliarlo è decisamente facile, così come prevedere che sarà nella classifica delle pellicole più viste di questo mese.

Il mostro dei mari quando esce e dove vedere

La data d’uscita de Il mostro dei mari è fissata per venerdì 8 luglio 2022. Il film animato è disponibile dalle ore 9.00 del mattino. Chiunque voglia vederlo dovrà accedere al proprio profilo Netflix. L’app della piattaforma streaming è disponibile su ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Il mostro dei mari trailer

Il mostro dei mari trama

Ambientato in un tempo non meglio definito, nel quale i mari erano popolati d enormi creature, il compito di predarle era affidato ai cacciatori di mostri, che sono divenuti dei veri e propri eroi col passare degli anni. Questo film animato racconta la storia di uno di loro, Jacob Holland, il più leggendario e amato tra tutti.

Si imbarca per una nuova avventura, senza immaginare che a bordo ci sia un clandestino. Si tratta della giovanissima Maisie Brumble, ragazzina che si è nascosta lì e ora si ritrova a vivere un viaggio in acque mai esplorate. La vita di Jacob viene del tutto sconvolta dalla sua presenza. Troverà però in lei una valida alleata, scoprendo come riesca a fare amicizia con quella che è stata definita la bestia più pericolosa di tutte.

Il mostro dei mari doppiatori

Come detto, il cast dei doppiatori è molto ricco. I due protagonisti, ovvero Jacob Holland e Maisie Brumble, hanno la voce di Karl Urban e Zaris-Angel Hator. Jared Harris è invece Captain Crow, mentre Marianne Jean-Baptiste è Sarah Sharpe. Ai due si aggiungono Dan Stevens e Kathy Burke.

I doppiatori italiani sono invece Diego Abatantuono, nei panni del Capitano Crow, Claudio Santamaria in quelli di Jacob e Gilia Stabile in quelli della vedetta dell’Inevitabile.