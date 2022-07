In che ordine guardare film e serie TV Marvel?

Il numero dei film e serie Marvel aumenta di mese in mese. È sempre utile aggiornare l’ordine in cui guardare l’intero MCU.

Ne è passato di tempo da Iron Man 1 con Robert Downey Jr. ma soprattutto da allora abbiamo assistito a differenti fasi dell’MCU. Un’evoluzione grandiosa che ha coinvolto fan in tutto il mondo. Gli appassionati stanno lentamente dicendo addio ai vecchi protagonisti, abituandosi a volti nuovi e più giovani. Negli ultimi anni abbiamo inoltre assistito all’arrivo delle serie TV legate all’MCU. Qualcosa era già stato tentato in passato ma ora fa tutto parte di un quadro più grande, che pare pronto a inglobale qualcosa fatto in precedenza da altri, come Daredevil. Nulla da fare, pare, per Agents of SHIELD.

Ora l’approccio al mondo Marvel è di due tipi. Quello cronologico è il primo e, onestamente, non ha bisogno del nostro intervento. Limitatevi a controllare le date d’uscita su Wikipedia o altrove. Il gioco è semplice. Ben differente invece è il secondo, che non tiene necessariamente conto della data d’uscita al cinema e dunque della cronologica cinematografica, quanto di quella interna alla trama. Per questo motivo occorre ragionare su dove si collochino i vari film e show di Disney+ nel mondo Marvel.

Serie TV e Film Marvel ordine

Sono quattro le fasi dei film Marvel e di seguito le riportiamo tutte, indicando quali pellicole fanno parte dei differenti archi narrativi. In tutto questo trovano spazio serie TV di nuova produzione e altre passate, che però sembra possano trovare spazio nel piano generale di Kevin Feige. Di quelle giunte da Netflix aggiungiamo però soltanto Daredevil, essendo questo l’unico personaggio introdotto nelle nuove pellicole. Per distinguere facilmente i prodotti per la TV da quelli per il cinema, le serie sono in grassetto.

Fase 1

Captain America: il primo Vendicatore – Anni 40

Captain Marvel – Anni 80

Iron Man – 2008

Iron Man 2 – 2008 (ambientato subito dopo gli eventi del primo capitolo)

L’Incredibile Hulk – Periodo non specificato ma nella fase pre Avengers

Thor – 2012 (sei mesi prima della battaglia di New York)

The Avengers – 2012

Fase 2

Iron Man 3 – 2013 (sei mesi dopo la nascita degli Avengers)

Thor: The Dark World – 2013 (successivo a The Avengers ma prima della nascita di Ultron)

Captain America: The Winter Soldier – 2013 (successivo a The Avengers ma prima della nascita di Ultron)

Guardiani della Galassia – 2014

Guardiani della Galassia 2 – 2014 (subito dopo gli eventi del primo capitolo)

Daredevil 1

Avengers: Age of Ultron – 2015

Ant-Man – 2015

Daredevil 2

Fase 3

Captain America: Civil War – 2015 (subito dopo gli eventi di Age of Ultron)

Black Widow – 2015 (subito dopo gli eventi di Civil War)

Spider-Man: Homecoming – 2015 (subito dopo gli eventi di Civil War)

Venom – Non abbiamo riferimenti temporali precisi, trattandosi probabilmente di una dimensione alternativa alla nostra

Doctor Strange – 2015 (subito dopo gli eventi di Civil War)

Black Panther – 2016

Daredevil 3

Ant-Man and The Wasp – 2017 (poco prima di Infinity War)

Thor: Ragnarok – 2017 (poco prima di Infinity War)

Avengers: Infinity War – 2017

Avengers: Endgame – 2017

Fase 4

Loki

What If…?

WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

Spider-Man: Far From Home – 2018 (otto mesi dopo Endgame)

Venom: La furia di Carnage – 2018 (in contemporanea con Far From Home)

Morbius – 2018 (immediatamente successivo a Far From Home)

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli – 2021

Eternals – 2021 (oltre che nel corso di 7mila anni di storia umana)

Spider-Man: No Way Home – 2021

Hawkeye

Moon Knight

Doctor Strange nel Multiverso della Follia – 2022

Ms. Marvel

Thor: Love and Thunder – 2022