Contrabbando Tropico Cesare Cremonini e Fabri Fibra testo e significato canzone

Contrabbando è la nuova canzone di Tropico realizzata in featuring con Cesare Cremonini e Fabri Fibra: il testo e il significato del brano.

Un trio sensazionale per una canzone che promette davvero di diventare una hit. Davide Petrella, in arte Tropico, unisce le forze con due giganti della scena musicale come Cesare Cremonini e Fabri Fibra e realizza Contrabbando, il suo nuovo singolo. Andiamo alla scoperta di testo e significato del brano.

Contrabbando: il significato della canzone di Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra

La canzone è stata presentata come un brano incentrato sulla difficoltà di far valere una buona idea. In un periodo come questo segnato dalla sovrabbondanza di informazioni e di voci, le buone idee si perdono e forse è quasi meglio non averne.

Contrabbando: il testo della canzone di Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Precipitati in un realismo magico

l’amore è il sesso che diventa panico

amo Neruda ma in melodrammatico

Io stronzo e sadico e tu peggio di me

Sono un crash test in un best western

George Best via da Manchester

Mike Tyson che ne paga sette

se contasse l’ansia siamo in trend setter

Motorini nella notte scura

puoi veder l’Italia quando si alza il fumo

settimana della moda, invitami alla tua sfilata

e ti mando affanculo

È inutile parlare delle stesse cose

parliamo sempre di scappare, non ricordo dove

forse in un sogno che sembrava un incubo

ma era bellissimo

forse in un posto che sembrava un altro

non me ne ero accorto, ma stiamo tornando

Al contrabbando

giochiamo con il fuoco sottobanco

fianco a fianco, è tutto

contrabbando

adesso che uscivamo via dal fango

fianco a fianco, è tutto contrabbando

Però va tutto bene