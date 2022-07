Original Sin Jolie e Banderas: la scena erotica è reale!

Original Sin è un film del 2001 diretto da Michael Christopher, con Angelina Jolie e Antonio Banderas.

Siamo a Cuba, sul finire del diciannovesimo secolo. La pellicola racconta di Luis Antonio Vargas, un uomo che intende trovare una donna da rendere sua moglie, così da poter vivere finalmente felice. Dà così inizio a una relazione epistolare con Julia Russell, splendida donna che riesce a rapire il suo animo completamente. La loro è una storia d’amore bellissima, almeno inizialmente. Julia non ama parlare di sé e dei suoi incubi, e un giorno scompare insieme a tutti i soldi dell’uomo. Luis sa d’essere stato truffato ma parte alla ricerca della donna che ama ancora perdutamente.

Original Sin scena di s3sso

Original Sin si regge sulle capacità attoriali dei due protagonisti e sulla scintilla fisica percepibile. Al di là della trama, è tutto un gioco di chimica, che riesce a tratti a travolgere il pubblico attraverso lo schermo. Conoscere un dettaglio, non di poco conto, su questo film può inoltre aiutare a guardarlo con ben altri occhi.

Non mancano le scene d’amore tra Julia e Luis, ma una sola scena di s3sso. Non vi è modo di sbagliarsi, dunque. Vediamo Antonio Banderas e Angelina Jolie, al tempo rispettivamente 41enne e 26enne, completamente nudi a letto. Sappiamo bene come vi siano delle forme di protezione in certi momenti sul set. Nastri che vanno a coprire i genitali dell’uomo e della donna.

Angelina Jolie, pare, pretese di restare del tutto nuda, così da rendere il tutto realistico al 100%. Banderas accettò questa sfida della partner, ma i due non si fermarono a questo. Nel momento in cui le telecamere hanno iniziato a girare, gli attori si sono completamente abbandonati alla passione. Le mani hanno iniziato a toccarsi ovunque e le labbra a baciarsi, fino a quando non hanno iniziato a fare s3sso, realmente, a favore di camera. Il regista non ha dovuto effettuare tagli, così come operare sfumature o altro. Original Sin vanta una scena di amore fisico reale tra Angelina Jolie e Antonio Banderas. Quasi un unicum per il cinema mondiale.