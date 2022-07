Scaletta Jova Beach Party 8 luglio Marina di Ravenna: le canzoni del concerto di Jovanotti dell’8 luglio in Emilia-Romagna.

Continua il proprio percorso il Jova Beach Party, che dopo le prime due date d’esordio a Lignano Sabbiadoro fa tappa a Marina di Ravenna per due show molto attesi. Si parte col primo concerto l’8 luglio, in cui Jovanotti è pronto a far ballare e scatenare i tanti fan giunti da diverse parti dell’Italia per assistere allo spettacolo. Il cantante di A te farà poi il bis il giorno dopo, sabato 9 luglio, col secondo concerto a Marina di Ravenna prima di levare le tende e continuare col proprio tour nelle spiagge italiane.

L’attesa è alle stelle dunque. Il concerto avrà inizio alle ore 15:30, con i cancelli aperti già dalle 13:30. Jovanotti sarà probabilmente accompagnato da diversi ospiti e regalerà molte sorprese ai suoi fa, ma intorno a ciò ha mantenuto il massimo riserbo. Tanti protagonisti, ma la scena principale ovviamente sarà conquistata dalla grande musica di Jovanotti e dai grandi successi della sua carriera.

Scaletta Jova Beach Party 8 luglio Marina di Ravenna

Il concerto di Jovanotti dell’8 luglio offrirà dunque una panoramica sull’immensa e grandiosa discografia del cantante di Sensibile all’estate. Indovinare la scaletta precisa del concerto dell’8 luglio è però praticamente impossibile, perché Jovanotti ha dichiarato prima di partire col suo tour che questa cambierà di volta in volta. Sicuramente ci saranno i grandi successi della sua carriera, da A te a Penso positivo e Ragazzo fortunato, ma spazio anche agli ultimi singoli come I love you baby e Sensibile all’estate.

Nella scaletta troveranno spazio anche i brani dei diversi ospiti che saliranno sul palco. A Lignano Sabbiadoro ad esempio Jova ha cantato alcuni successi di Gianni Morandi e Max Pezzali come Fatti mandare dalla mamma e Gli anni e quindi anche per il concerto dell’8 luglio Jovanotti sarà protagonista di alcune canzoni degli ospiti che verranno a trovarlo.

In attesa dunque di scoprire la scaletta del concerto di Marina di Ravenna del Jova Beach Party, vediamo quella di Lignano Sabbiadoro che potrebbe offrire alcuni spunti:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te