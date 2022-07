Chi ha vinto The Voice Senior 2022 e che fine ha fatto

Chi ha vinto The Voice Senior 2022: che fine ha fatto Annibale Giannarelli, vincitore dell’ultima edizione del talent show.

Annibale Giannarelli è stato il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior. La sua è stata una vittoria record, perché a 73 anni Annibale si è imposto come il più anziano vincitore non solo di The Voice, ma in generale di un talent show. Una vittoria arrivata a furor di popolo, con Annibale che per l’esibizione finale ha cantano la mitica my Way di Frank Sinatra, conquistando tutto il pubblico e i giudici.

Annibale ha superato in finale, nell’ultimo atto della serata, i rivali Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale, garantendo così il successo anche al suo coach Gigi D’Alessio.

Chi ha vinto The Voice Senior 2022: chi è Annibale Giannarelli

Nato a Sassalbo, in provincia di Massa-Carrara, nel maggio 1948, Annibale Giannarelli è emigrato da piccolo con la sua famiglia in Australia e lì ha cominciato ad appassionarsi alla musica. A Sidney ha affiancato due grandi icone della musica italiana come Mina e Peppino Di Capri, già all’età di 15 anni ha iniziato la sua carriera ottenendo anche un disco d’oro e col passare del tempo si è esibito in tantissimi locali e anche in televisione sia in Italia che in Australia.

Il punto più alto della carriera di Annibale è rappresentato sicuramente dall’interpretazione del brano Trinity nel leggendario film Lo chiamavano Trinità. Dopo una carriera ricca di successi e soddisfazioni, in cui ha anche creato insieme ad Alessandro Alessandroni il gruppo I cantori Moderni di Alessandroni, nel 2022 Annibale si è anche tolto la soddisfazione di vincere la seconda edizione di The Voice Senior.

Il successo al talent show non ha cambiato la vita di Annibale, che già dopo il trionfo aveva dichiarato di non aspettarsi alcun cambiamento nella sua vita. Questo trionfo è stato sicuramente una bella soddissfazione per lui, ma dopo l’impegno televisivo Annibale è tornato alla sia vita a Sassalbo.