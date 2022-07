Giorgia Soleri perché non c’è al concerto Maneskin Circo Massimo

La fidanzata di Damiano dei Maneskin non è presente al concerto al Circo Massimo. Giorgia Soleri spiega l’assenza pesante

Giorgia Soleri ha ufficializzato su Instagram la sua assenza al concerto dei Maneskin. La fidanzata di Damiano David non c’è dunque al Circo Massimo a sostenere la sua dolce metà in un live storico per la sua carriera. L’influencer sensibilizza da tempo sui social al decreto legge sulla vulvodinia e la neuropatia del pudendo con l’obiettivo che il Ministero della Salute inserisca queste patologie nella lista di quelle croniche e invalidanti.

I fan possono però stare tranquilli, Giorgia Soleri sta bene non c’è al Circo Massimo per un altro motivo, non per la malattia. Nessuna assenza al concerto dei Maneskin nemmeno per motivi di cuore, la fidanzata di Damiano non ha litigato con il suo compagno, stanno ancora insieme. L’autrice de “La Signorina Nessuno” ha spiegato i motivi del perché non è presente al live della band: pur essendo negativa al Covid, con due test a confermarlo, deve rispettare la quarantena di 7 giorni dal tampone che ha confermato la positività.



Inutile negarlo, una brutta botta per la Soleri che non ha potuto vedere dal vivo il suo fidanzato in una serata speciale anche per quello che Roma rappresenta per la band di Zitti e Buoni. La poetessa ha voluto comunque fare il suo in bocca a lupo pubblico ai Maneskin. Magari era prevista anche una bella sorpresa sul palco al momento in cui in scaletta era il momento di Coraline. La canzone ha un significato molto particolare e Damiano l’ha dedicata proprio alla sua fidanzata.

Giorgia Soleri Coraline la sua canzone: il significato

Ricordate il toccante momento in cui Damiano commosso ha dedicato Coraline alla sua fidanzata? Festival di Sanremo 2022, i Maneskin sono super ospiti e dopo aver scaldato il pubblico con Zitti e Buoni, un po’ a sorpresa, decidono di esibirsi anche in Coraline. A fine ospitata il leader della band scoppia in un pianto sincero che colpisce il pubblico, accennando ai motivi della sua commozione.

Non in maniera ufficiale Coraline è dedicata a Giorgia Soleri perché è stata lei ad ispirarne la scrittura e a “far vivere la canzone all’artista”. Il brano a detta di Damiano è una storia vera di cui non vuole parlare. Il brano fa parte di teatro d’Ira Volume I che contiene anche I wanna your Slave. Naj riuscita realmente come singolo Coraline si è imposta sul mercato discografico con milioni di stream grazie alla splendida melodia e alle parole toccanti scritte dalla voce dei Maneskin.



Il significato del brano è una favola che però non ha un lieto fine come dichiarato dallo stesso Damiano. Rappresenta la vita reale messa in musica con tutti i suoi fallimenti, difficoltà e dolori. Questa volta però il cavaliere non salva la sua Coraline ma assiste alla sua lunga agonia. Una canzone che ha colpito il cuore di molti fan che vivono emozioni intense ogni volta che ascoltano questo capolavoro.