Scaletta Caparezza 2022: date tour

Scaletta Caparezza 2022 le canzoni che l’artista pugliese porterà sul palco e tutte le date del tour dei suoi concerti in estate.

Ha preso il via il 25 giugno il nuovo tour di Caparezza, incentrato sul suo ultimo album: Exuvia. Il cantante di Vengo dalla luna è stato recentemente al centro di un piccolo caso che riguardava il suo status di salute, col peggioramento dell’acufene di cui soffre che lo costringerà a tour più brevi in futuro. Nessuno stop però per la voce di Vieni a ballare in Puglia, che ha ripreso la propria marcia con l’Exuvia Tour 2022 ed è pronto a portare la sua musica in giro per la penisola per tutta l’estate.

Exuvia è l’ottavo album in studio di Caparezza, il decimo se si considerano i due realizzati come Mikimix. Il cd è stato pubblicato il 7 maggio del 2021 e ha ottenuto una grande risposta di gradimento sia in termini di ascolti che di critica. Ora, a più di un anno di distanza dalla sua uscita, Caparezza è pronto finalmente a portare il suo lavoro in giro per l’Italia.

Scaletta Caparezza 2022

Per questo tour, Caparezza presenta una scaletta chiaramente incentrata sul suo ultimo album: Exuvia. Non mancheranno però le canzoni appartenenti ai lavori precedenti del cantante, grandissimi successi come Vengo dalla luna, Vieni a ballare in Puglia e Fuori dal tunnel.

Basandoci sulla scaletta della data zero a Treviso, questa dovrebbe essere la scaletta del tour di Caparezza:

Canthology

Fugadà

Larsen

Campione dei Novanta

Contronatura

Mica van Gogh

Eyes Wide Shut

Una chiave

Il mondo dopo Lewis Carroll

Goodbye Malinconia

China Town

La certa

El sendero

Ghost memo (skit)

Come Pripyat

Vengo dalla Luna

Abiura di me

Zeit!

La scelta

Ti fa stare bene

Exuvia

Vieni a ballare in Puglia

Fuori dal tunnel

Caparezza tour 2022: le date

25 giugno Treviso, Arena della Marca

27 giugno Bologna, Sequoie Music Park

28 giugno Bologna, Sequoie Music Park

01 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

02 luglio Padova, Radio Sherwood

04 luglio Collegno (To), Flowers Festival

09 luglio Mantova, Piazza Sordello

11 luglio Milano, Milano Summer Festival – Ippodromo Snai – San Siro

15 luglio Napoli, recupero del 23 maggio Napoli Ex Base NATO

16 luglio Matera, Sonic Park Matera – Cava del Sole

20 luglio Genova, Balena Festival

22 luglio Ferrara, Ferrara Summer Fest

23 luglio Roma, Rock In Roma

29 luglio Catania, Villa Bellini

06 agosto Pescara, Zoo Music Fest – Porto Turistico

07 agosto Fasano (Br), Locus Festival

10 agosto Monte Urano (Fm), Bambù Festival

13 agosto Majano (Ud), Festival di Majano