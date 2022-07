Maneskin Circo Massimo scaletta e orario apertura cancelli

La Scaletta del concerto dei Maneskin al Circo Massimo: le canzoni che la band porterà sul palco nel loro attesissimo show nella loro tanto amata Roma.

I Maneskin arrivano nella Capitale per uno dei concerti più attesi dell’anno. Nell’ambito dell’evento Rock in Roma, la band vincitrice di Sanremo 2021 con Zitti e buoni si esibirà nella Capitale nella splendida cornice del Circo Massimo. Si prevede uno show grandioso, atteso da oltre 70.000 spettatori pronti ad affollare la grande arena romana. L’appuntamento è per sabato 9 luglio con uno show che riporta i Maneskin in Italia, nella loro Roma, prima di dirigersi nuovamente dall’altra parte del globo per continuare il loro tour mondiale.

Un concerto attesissimo dunque, ma che ha anche generato delle polemiche. Sono arrivate da parte dei medici delle richieste per annullare l’evento, per paura di un’impennata di contagi. Il Covid sta tornando a preoccupare, ma non ci sarà alcun rinvio e il concerto dei Maneskin si farà regolarmente.

Maneskin Circo Massimo: lo show del 2022

In vista c’è uno show davvero sensazionale, con una scaletta ricchissima. Il concerto è ormai da tempo sold out, la febbre per i Maneskin è alle stelle e gli spettatori non vedono l’ora di vedere esibirsi nella Capitale Damiano e compagni.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00. Non è stata annunciata la scaletta ufficiale del concerto, ma basandoci su quelle dei precedenti concerti dovrebbe essere la seguente:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer (cover Britney Spears)

La paura del buio

Supermodel

Coraline

Close to the Top

Amandoti (cover CCCP)

I Wanna Be Your Slave

If I Can Dream (cover Elvis Presley)

For Your love

Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges)

Beggin’ (cover The Four Seasons)

Morirò da re

Touch Me

My Generation

Lividi sui gomiti

Le parole lontane

Maneskin circo massimo apertura cancelli

L’apertura dei cancelli al concerto dei Maneskin al Circo Massimo è la info più importante che c’è da sapere per chi ha il biglietto del grande evento. Per vedere Damiano e compagni il più vicino possibile serve anticiparsi, o meglio i fan sono abituati in questo modo fin dal primo concerto della storia della musica! Lo spettacolo vero e proprio parte in scaletta alle 21.00 ma anche il ritardo è da prassi per le rockstar. I cancelli per la serata dei Maneskin al Circo Massimo aprono ufficialmente alle 17.00 in punto.

Ma come sarà gestito la carica degli oltre 70mila con la smania di anticiparsi? Ingessi a più step: di parte da Viale Aventino, si superano i controlli delle borse poi si passa in un’altra zona per la verifica del biglietto del concerto e carta d’identità, non nello stesso momento. Per mantere la tranquillità che il concerto della band vincitrice dell’Eurovision 2021 merita ci sarà un dispiegamento speciale di forze dell’ordine.

Maneskin Circo Massimo: perché i medici chiedono il rinvio?

Non mancano però le polemiche intorno a quello che promette di essere l’evento musicale dell’estate romana. Il concerto dei Maneskin coincide infatti col picco della nuova ondata di contagi da Covid-19 e per questa ragione sono arrivate molte richieste per annullare lo show. I medici della Fimmg Lazio hanno illustrato i rischi dell’evento e dagli ambienti medici sono arrivate numerose richieste per fermare l’evento e prevenire un’ulteriore diffusione dei contagi.

A spegnere le polemiche è intervenuto però Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi di Roma, che ha confermato che il concerto dei Maneskin ci sarà come da programma e che verranno prese tutte le precauzioni del caso per prevenire i contagi. Niente stop dunque: i Maneskin saranno regolarmente sul palco del Circo Massimo per vivere una nottata magica.