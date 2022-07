Caramelo de chocolate testo: sms dell’amante al presidente

Sul web è diventata virale una canzone dai due titoli, Caramelo de chocolate o Mi bebito fiu fiu. Ne conoscete la storia?

Un brano parodia, che sfrutta la base musicale di Stan di Eminem e Dido, sta spopolando online. Arriva dal Perù ma è ormai popolarissima in tutto il mondo. Ad aumentarne la diffusione è soprattutto la sua storia imbarazzante. Potete trovarla addirittura su Spotify, cercando Mi bebito fiu fiu. In molti la conoscono però come Caramelo de chocolate. Il testo è decisamente ridicolo e sdolcinato, prodotto da un vero e proprio compositore, Alberto Silva Reyes, noto come Tito Silva Music. A garantirne la viralità è il fatto che il testo non sia altro che l’insieme di messaggi privati di una personalità decisamente di spicco, che hanno creato un enorme imbarazzo.

Caramelo de chocolate storia

Il testo di Caramelo de chocolate, o Mi bebito fiu fiu è un insieme dei messaggi scambiati tra l’ex presidente peruviano Martin Vizcarra e Zully Pinchi Ramirez, la sua presunta amante. La canzone si poggia sulla base di Stan di Eminem e Dido e a cantarla è Tefi Cespedes, collaboratrice di Tito Silva. Gli screenshot delle conversazioni private sono stati resi pubblici durante il programma televisivo Panorama. Vizcarra era già coinvolto in numerosi scandali di corruzione e a ciò si aggiunge ora la presunta infedeltà.

I messaggi erano stati attribuiti a Pinchi Ramirez, politica e scrittrice, così come all’ex presidente, rimosso dal suo incarico nel 2020 con una procedura di impeachment per presunte tangenti. Nella canzone si prendono in giro anche alcune poesie romantiche e particolarmente sdolcinate pubblicate nel 2014 da Pinchi Ramirez. Tra le frasi più divertenti vi sono: “Avvolgimi come un tornado” e “Arrotolami con lo zucchero a velo come un pionono (dolce tipico)”.

Il successo della canzone è inarrestabile ed è arrivato perfino sui social ufficiali del Real Madrid. Dopo essere giunta al primo posto nella playlist delle 50 canzoni più virali della settimana, Spotify ha rimosso il brano per presunte violazioni sul diritto d’autore. La piattaforma è però stracolma di profilo che l’hanno ricaricata, in versione originale o rimaneggiata.

Caramelo de chocolate testo

Tú eres caramelo y chocolate

Tú eres la alegría de mi vida

Nena, cuando pasas por mi lado

El corazón a mí suena así

Eres la chica de mi sueños

Voy atrás de ti sin cesar

Mira caramelo y chocolate

Poco a poco me vas a matar

Si te miro

No me me miras

Si te llamo

No me escuchas

Me prohíbes

Que te quiera

Que toque a las puertas de tu amor

Lleguemos a un acuerdo, caramelo

Que te hará feliz a ti y a mí

Yo sé que en el fondo tú me quieres

Y quizás mañana digas sí

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la

Si te miro

No me me miras

Si te llamo

No me escuchas

Me prohíbes

Que te quiera

Que toque a las puetas de tu amor

Leguemos a un acuerdo, caramelo

Que te hará feliz a ti y a mí

Yo sé que en el fondo tú me quieres

Y quizá mañana digas sí

Y quizá mañana digas sí

Y quizá mañana digas sí (Otra vez)

Y quizá mañana digas sí

Desde Santa Cruz