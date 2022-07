Pane al limone con semi di papavero: la ricetta de film

Pane al limone con semi di papavero è un film del 2021 tratto dall’omonimo romanzo di Cristina Campos. Una volta visto, non farete che chiedervi la ricetta.

Benito Zambrano è il regista di Pane al limone con semi di papavero, film drammatico girato a Valldemossa, piccolo comune spagnolo di circa 2mila abitanti, sito nelle isole Baleari. La sceneggiatura propone un adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Cristina Campos. Una storia dolce e sofferta, in grado di rapire il pubblico qualsiasi età.

Pane al limone con semi di papavero trama

Tutto si svolge in un piccolo paesino dell’isola di Maiorca. Qui Anna e Marina si incontrano dopo molti anni per vendere una panetteria ereditata da una donna misteriosa, di cui non sanno nulla. Le due sono in realtà sorelle, anche se hanno vissuto vite separate fin da quando erano adolescenti. Allontanate l’una dall’altra, si ritrovano in una situazione decisamente particolare.

Anna è bloccata in un matrimonio che la rende infelice e miserabile. Marina, invece, viaggia per il mondo come medico per una ONG. Non ha fissa dimora e col tempo inizia a sentire la mancanza di affetti stabili. Si ritrovano nuovamente sull’isola, alla caccia di informazioni su questa misteriosa benefattrice. Al tempo stesso sono costrette a fronteggiare vecchie controversie famigliari, recuperando il tempo perduto.

Pane al limone con semi di papavero ricetta

Impossibile guardare questo film e non ritrovarsi a cercare online la ricetta del pane al limone con semi di papavero. Rispondiamo alla vostra domanda. Di seguito trovate gli ingredienti di cui avete bisogno:

buccia di 2 limoni

seme di papavero: 30 grammi

farina integrale: 350 grammi

zucchero di canna: 200 grammi

latte a temperatura ambiente: 250 ml

buro: 200 grammi

uova grandi a temperatura ambiente: 3

bustina di lievito per dolci

sale: 1 cucchiaio

Di seguito riportiamo la preparazione del pane al limone con semi di papavero: