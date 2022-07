Alissa Jung chi è moglie Luca Marinelli: stanno ancora insieme?

Luca Marinelli è un attore molto riservato. In molti non sanno che è sposato e in pochissimi sanno chi è sua moglie Alissa Jung.

Una delle coppie più belle del panorama del mondo dello spettacolo è in realtà molto riservata e, nonostante siano entrambi attori, rifuggono dai riflettori. Si tratta di Luca Marinelli e sua moglie Alissa Jung. Conosciamo meglio lei, che in Germania è in realtà una vera e propria celebrità, e proviamo a scendere nel dettaglio degli inizi della loro relazione. Una storia davvero tenera che racconta un amore sincero, com’è raro vedere nello show business. L’attore e sua moglie Alissa stanno ancora insieme? Sì, salvo comunicazioni ufficiali, la loro ultima apparizione pubblica è stata alla presentazione di Diabolik nel dicembre 2021.

Alissa Jung chi è moglie Luca Marinelli

Alissa Jung è nata a Munster il 30 giugno 1981. È più grande di Luca Marinelli di tre anni, essendo lui nato nel 1984. È una famosa attrice tedesca, che ha visto le porte del successo schiudersi grazie a una rappresentazione teatrale a Lipsia. Notata da alcuni produttori, venne selezionata per la serie TV In aller Freundschaft, nel ruolo di Alina Heilmann. Era il 1998 e interpreta la parte fino al 2001, per poi un breve ritorno nel 2005. Il mondo televisivo la accoglie al meglio e infatti passa da una serie all’altra, sperimentando anche le soap opera.

Nel 2011 la sua vita cambia con l’invio di un video provino al regista Giacomo Campiotti. Lo fa prima di partire per Haiti per un progetto umanitario. Ottiene la parte e viene scelta per interpretare il ruolo di Maria nella miniserie TV Maria di Nazaret. Laureata in medicina nel 2016, ha poi fondato una ONG, Pen Paper Peace, che ha come obiettivo garantire ai giovani haitiani l’accesso gratuito all’istruzione. Un’associazione che vuole fare inoltre da ponte tra gli studenti haitiani e i loro coetanei in Germania e Italia.

Luca Marinelli e Alissa Jung come si sono conosciuti

Dicevamo come il video provino per Maria di Nazaret abbia cambiato la vita di Alissa Jung. È stato infatti su quel set che ha conosciuto Luca Marinelli. Quasi come fosse destino, lui interpretava Giuseppe nella miniserie. È stato colpo di fulmine per loro e di fatto da allora non si sono più lasciati. Era il 2012 e sono riusciti a tenere segreta la loro relazione per ben sette anni. In seguito sono venuti allo scoperto durante i Premi David di Donatello. Marinelli si è infatti presentato con l’allora compagna, oggi moglie, che lo ha affiancato anche al Festival di Cannes 2022.

I due non hanno avuto figli ma lei ne ha due da una precedente unione. È stata infatti al fianco del conduttore televisivo Jan Hahn dal 1999 al 2007, dando alla luce Lenius e Julina.