Francesco Giorgino lascia il Tg1 ma ha già un nuovo posto

Francesco Giorgino lascia il TG1 dopo un’avventura lunga 30 anni: pronta subito una nuova avventura per il giornalista.

Si è chiusa l’avventura lunga circa 30 anni di Francesco Giorgino al TG1. Il giornalista è stato a lungo uno dei volti rappresentativi del telegiornale, protagonista negli anni 2000 dell’edizione delle 20:00, la più seguita nel nostro paese. Ora, tramite un comunicato del Cdr del Tg1, è arrivata la notizia che Francesco Giorgino non farà più parte della redazione del telegiornale: per lui è pronto un nuovo ruolo sempre in Rai: la Direzione editoriale per l’offerta informativa.

Francesco Giorgino da quanti anni era al Tg1

Da un po’ di tempo in realtà si parlava di un possibile addio di Giorgino al TG1 e il comunicato non ha fatto altro che ufficializzare la vicenda. Negli ultimi tempi la direttrice Monica Maggioni ha cambiato l’assetto del telegiornale, sostituendo alcuni volti noti dell’edizione delle 20:00 come Laura Chimenti, Emma D’Aquino e appunto il vicedirettore Francesco, con un team tutto nuovo composto da Giorgia Cardinaletti, Valentina Bisti, Alessio Zucchini ed Elisa Anzaldo.

Adnkronos ha rivelato che Giorgino ha ricevuto la comunicazione della rimozione dall’edizione del 20:00 appena un’ora prima della messa in onda lo scorso 15 giugno e ciò ha provocato non poco fastidio per il giornalista. Inoltre, ai giornalisti spostati dall’edizione serale è stato chiesto di condurre la rassegna mattutina, altra decisione che pare non sia stata presa benissimo. Ora, dunque, è arrivata ufficialmente la fine dell’avventura al telegiornale più seguito d’Italia per Francesco Giorgino, che come si legge sul comunicato ufficiale dice addio alla redazione dopo circa 30 anni.

Per la precisione, Giorgino è stato per ben 27 anni nella redazione del TG1. Ha iniziato nel 1995, con alcuni contratti a tempo determinato nella redazione Società e Cronaca. Poi nel 1997 è entrato a tempo indeterminato nella sezione di Cronaca e da lì ha scalato i ranghi della redazione, arrivando alla conduzione dell’edizione delle 13:30 del telegiornale nel 2000. Quattro anni dopo ha fatto il suo esordio anche nell’edizione delle 20:00 ed è diventato uno dei volti più rappresentativi del Tg1, almeno fino al suo addio che si è consumato ora.

Francesco Giorgino che cos’è la sezione informativa

Come detto, però, quello di Francesco Giorgino non è un addio definitivo alla Rai. Il giornalista lascia il Tg1, ma andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa, come si legge sul comunicato del Cdr del Telegiornale. Il giornalista dunque si occuperà di guidare un team che dovrà analizzare e monitorare l’offerta informativa della Rai, coordinando e valutando l’efficacia dei diversi Piani Editoriali.

Un lavoro di supervisione globale, una nuova stimolante sfida per Francesco Giorgino che dopo anni in primo piano, passa a lavorare dietro le quinte per continuare ad assicurare l’efficacia del lavoro in Rai.