Francesco Totti patrimonio con Ilary Blasi a chi vanno beni?

Francesco Totti la rottura con Ilary Blasi andrà a incidere anche sul patrimonio dei due? Come vengono divisi i beni con la separazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati una delle coppie più importanti e riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano. Il calciatore e la velina, due superstar che hanno incarnato per anni un amore da favola, che però ora è giunto a conclusione. Da tempo si parlava di una crisi profonda e nonostante le smentite iniziali, nella serata dell’11 luglio è arrivato l’annuncio della separazione, una notizia che ha letteralmente sconvolto il web.

Ora per Totti e Ilary inizierà un periodo molto denso, la separazione porterà con sé oltre a un carico emotivo molto alto anche delle questioni pratiche da gestire. Tra queste c’è sicuramente il grande patrimonio che la coppia ha costruito negli anni grazie alle loro carriere di successo nel calcio e nella televisione. Un vero e proprio impero, che i due dovranno dividersi per riprendere la propria vita in solitaria.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il patrimonio dell’ex capitano

Il Corriere della Sera prova a fare luce sull’immenso patrimonio di Totti e Ilary, provando a rispondere alla domanda che in molti si chiedono: che fine farà questo grande patrimonio? Come detto, i due hanno avuto due carriere brillanti. Nella sua carriera da calciatore Totti ha guadagnato quasi 90 milioni di euro, mentre Ilary Blasi è ancora oggi una delle conduttrici televisive più pagate, volto di trasmissioni molto seguite come l’Isola dei famosi. Da sposati, i due hanno unito i loro ingenti guadagni, ma ora ovviamente le cose sono diverse.

Nel matrimonio tra Totti e Ilary vigerebbe il regime di separazione dei beni, quindi le cose in tal senso si fanno già meno complicate. L’ex capitano della Roma detiene il 100% delle quote di ben tre società: la Number ten, che si occupa di attività immobiliari e diritti d’immagine, la Vetulonia srl, anche questa una società immobiliare, e la IT Scouting srl, che invece si occupa di servizi nel settore sportivo. Oltre a queste tre, Totti ha anche il controllo del 50% delle quote di altre due società: la CT10 srl e la Coach Consulting.

Per ciò che riguarda queste cinque aziende, dunque, Ilary non avrebbe nessun diritto e quindi le società rimangono fuori dalla spartizione dei beni, appartenendo solo ed esclusivamente a Francesco Totti e agli eventuali soci. Discorso diverso, invece, sarebbe per le aziende che vedono la partecipazione degli entrambi futuri ex coniugi.

Francesco Totti: il patrimonio condiviso con Ilary

Ci sono invece due società che finiranno probabilmente al centro della questione della spartizione del patrimonio. Si tratterebbe della scuola calcio SSD Sporting Club Totti e della Number Five srl, società che si occupa di diritti d’immagine e marketing. Ilary vanterebbe il 90% delle quote di entrambe le società, che quindi finiranno nelle sue mani. Per ciò che riguarda la scuola calcio, ci sarà da fare i conti col restante 10% che appartiene al cugino di Totti Angelo Marrozzino e al marito della cognata Ivan Peruch. Per la Number Five invece non ci saranno grandi problemi, visto che il restante 10% apparterrebbe al padre di Ilary: Roberto Blasi.

Questa la situazione delle sette società di Totti e Ilary, poi c’è tutta la questione dei beni immobiliari. Ilary dovrebbe restare insieme ai propri figli nella grande villa del Torrino, mentre Totti potrebbe tornare a stare nella villa di Casal Palocco dove abitava prima del matrimonio. Da capire anche il destino della casa a Sabaudia e dell’attico nell’Eurosky Tower. Essendo, come sembra, in regime di separazione dei beni, molto dipenderà da ciò che si sono intestati i due nel corso degli anni, mentre nei casi di co-intestazione si dovrà procedere alla spartizione.