Cambio di setting e personaggi in casa Netflix, che propone Sotto il sole di Amalfi dopo il successo di Sotto il sole di Riccione. Ma quando esce?

Dagli YouNuts! A Martina Pastori, volti nuovi per Sotto il sole di Amalfi, che prova a raccontare una tipica estate italiana in uno dei luoghi più turistici del Bel Paese: la costiera amalfitana. Amori, litigi, incomprensioni, gelosie. Tutto si mescola tra giovanissimi e non solo, per un cocktail che viene servito da Netflix a un passo dal mese più bollente e atteso dell’anno: agosto. Prodotto da Lucky Red, è una commedia scritta da Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca. Nel cast spazio a Lorenzo Zurzolo, Ludovina Martino e Luca Ward.

Sotto il sole di Amalfi trama e cast

Il film catapulta gli spettatori nella spettacolare costiera amalfitana, come il titolo suggerisce. Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio si ritroveranno a vivere una nuova estate insieme, tra nuove passioni e amori ritrovati. Camilla è tornata dal Canada dopo aver trascorso un anno a studiare molto lontana da casa. Può rivedere finalmente il suo amato Vincenzo. Per loro scatta così una sorta di prova per la loro agognata convivenza.

Ha fatto ritorno in compagnia di Nathalie, giovane canadese molto ironica e insicura. Vedremo Furio continuare a tentare di conquistare qualsiasi donna, mentre Irene non sembra aver perso il vizio di preoccuparsi eccessivamente per suo figlio Vincenzo. Per questo motivo decide di seguirlo ad Amalfi in compagnia di Lucio. Questi vorrebbe chiederle di convivere ma l’attaccamento della donna al figlio rappresenta un ostacolo. Come se non bastasse appare anche Roberto, ex marito di lei. Tutto ciò genera più di qualche dubbio sul rapporto nella mente di Lucio.

Sotto il sole di Amalfi trailer

Sotto il sole di Amalfi quando esce

Come detto, Sotto il sole di Amalfi esce a un passo da agosto, ovvero dal mese delle vacanze per antonomasia, almeno in Italia. Appuntamento fissato su Netflix, che ha l’esclusiva per la distribuzione di questa commedia. Per vederla occorre dunque accedere al proprio profilo. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Quando esce Sotto il sole di Amalfi? La data è fissata per mercoledì 13 luglio 2022. Il film sarà in streaming dalle ore 9.00 del mattino.