La strada del silenzio trama cast e quante puntate

La strada del silenzio è una serie TV greca liberamente ispirata a un’antica leggenda. È il titolo mistery dell’estate in onda su Canale 5 dal 13 luglio.

Qual è la trama de La strada del silenzio? Una storia tormentata, un mistery che si ispira vagamente alla leggenda de Il pifferaio di Hamelin. Un’antica storia resa celebre dai fratelli Grimm, ben nota ancora oggi e tramandata da generazioni. Tutto lascia pensare come alle sue spalle vi fosse un dramma reale avvenuto nella città tedesca. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie greca di Canale 5, con anticipazioni sulla trama e non solo.

La strada del silenzio quante puntate

La strada del silenzio è una nuova serie TV che va in onda su Canale 5 da mercoledì 13 luglio in prima serata, a partire dalle ore 21.20. Un totale di tredici puntate, suddivise in quattro appuntamenti. Ecco il programma completo

Puntata 1: 13 luglio

Puntata 2: 13 luglio

Puntata 3: 13 luglio

Puntata 4: 20 luglio

Puntata 5: 20 luglio

Puntata 6: 20 luglio

Puntata 7: 27 luglio

Puntata 8: 27 luglio

Puntata 9: 27 luglio

Puntata 10: 3 agosto

Puntata 11: 3 agosto

Puntata 12: 3 agosto

Puntata 13: 3 agosto

La strada del silenzio trama e cast

La serie TV è ambientata nella cittadina di Vathi, in Attica. La tranquillità regna sovrana, fino a quanto uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari non svanisce nel nulla. Dei piccoli non vi è traccia e la polizia ritiene si tratti di un rapimento a scopo di riscatto. Non si hanno notizie anche di un inserviente e dell’autista.

Tra i bambini vi sono la figlia di Athena e Vasilis, il cui nome è Aristea, così come il piccolo Alkis, figlio di Manto e del sindaco Niketas. Nel giorno della sparizione arriva in città Thalea, sorella di Athena. È una giovane giornalista che, sorprendentemente, riceve la telefonata dei rapitori. Tutti si chiedono perché i rapitori abbiano scelto di contattare proprio lei e quale possa essere il suo collegamento col caso. La realtà è che i rapitori sanno tutto dei bambini e delle loro famiglie. La cifra che chiedono è però esorbitante. Mentre le indagini proseguono, nella cittadina aumentano i sospetti e iniziano a emergere i segreti e le doppie vite degli abitanti. Ognuno ha i propri demoni e qualcosa da nascondere.

Guardando al cast, uno dei ruoli cruciali è quello di Thalea Karouzou, interpretata da Penelope Tsilika. È la sorella di Athena, che ha il volto di Anthi Efstatiadou, sposata con Vasilis, ovvero Christos Loulis. È la madre di una delle bambine a bordo dello scuolabus scomparso, Aristea. Ecco il resto degli attori protagonisti del dramma: