Resident Evil è una nuova serie TV dedicata al celebre franchise. Un esperimento streaming dopo tante produzioni cinematografiche.

Impossibile pensare a Resident Evil senza avere subito in mente le immagini del proprio capitolo preferito del gioco della Capcom. Lo stesso dicasi, però, per l’assoluta protagonista dei suoi adattamenti cinematografici, ovvero Milla Jovovich, che interpreta il ruolo di Alice dall’ormai lontano 2002. La speranza è che la serie di Resident Evil possa raggiungere quel livello di notorietà, facendosi apprezzare tanto dai fan quanto dalla critica. Sappiamo che si muoverà su due livelli temporali e di seguito trovate tutte le info necessarie per prepararvi al meglio alla visione.

Resident Evil trama e cast serie TV

La trama della nuova serie Netflix, Resident Evil si divide tra due linee temporali. In una siamo nel 2036. Sono trascorsi 14 anni dalla diffusione del virus che ha sconvolto il mondo. La protagonista è Jade Wesker, che lotta con tutte le sue forze per sopravvivere alle terrificanti creature assetate di sangue che sono in ogni dove. Era a New Raccoon City quando tutto è accaduto e quel passato la tormenta.

È questa l’altra linea temporale, nella quale la vediamo giovanissima insieme alla sorella Billie. Al tempo si erano trasferite in questa città industriale, colma di laboratori e uffici della Umbrella Corp. Non vorrebbero essere lì ma devono seguire il padre, che ha ottenuto un nuovo lavoro. Più passa il tempo, però, più si rendono conto di come la città nasconda qualcosa di oscuro. Non sanno che i segreti custoditi sono in realtà in grado di distruggere il mondo. È proprio quello che accade e nel 2036 ci ritroviamo su una Terra che ospita non più di 15 milioni di esseri umani non infetti. I mostri, invece, sono più di 6 miliardi. Sia persone che animali sono stati infettati dal virus T.

Guardando al cast di Resident Evil la serie TV, su Netflix ritroveremo un attore amatissimo del piccolo schermo. Si tratta di Lance Reddick, ben noto per Fringe, tra gli altri progetti cui ha preso parte. Nello show interpreta il padre di Jade e Billie, Albert Wesker. Le due sorelle sono invece rispettivamente interpretate da Ella Balinska e Adeline Rudolph, nella versione adulta. Da giovani, invece, hanno i volti di Tamara Smart e Siena Agudong.

A loro si aggiungono i seguenti attori:

Mpho Osei Tutu: Yen

Anthony Oseyemi: Roth

Marisa Drummond: Guardia

Lea Vivier: Susana Franco

Ahad Raza Mir: Arjun Batra

Resident Evil trailer

Resident Evil quando esce serie TV

L’annuncio della serie TV di Resident Evil su Netflix è stato dato il 27 agosto del 2020. Sono trascorsi circa due anni e la piattaforma streaming è finalmente pronta al lancio. La data d’uscita dello show tratto dai videogiochi della Capdom è stata fissata per il 14 luglio 2022. Chiunque volesse vedere gli episodi dovrà attendere fino alle ore 9.00 del mattino, collegandosi poi al proprio account Netflix, la cui app è disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.