Scaletta concerto Marracash 2022: date tour

Scaletta concerto Marracash le canzoni che il rapper porterà in giro per l’Italia nel suo tour di concerti pronto a prendere vita quest’estate.

Finalmente ci siamo: è arrivato il momento del tour di Marracash. Il rapper si è fatto attendere molto, anche lui, come praticamente tutti gli altri artisti della scena musicale, hanno visto venire rinviato più volte il suo tour, ma il cantante di Niente canzoni d’amore non ha ripreso, come hanno fatto in molti, in primavera, ma ha atteso l’estate, decidendo di recuperare le date indoor con l’arrivo dell’autunno.

Ci è voluta quindi un po’ più di pazienza, ma finalmente possiamo tornare a vedere live uno dei principali esponenti della scena musicale del momento. Il tour estivo di Marracash è iniziato in un giorno speciale, quello in cui l’ex fidanzato di Elodie ha ricevuto la prestigiosa Targa Tenco per il suo ultimo album: Noi, loro, gli altri. Un riconoscimento importante, che certifica lo straordinario talento artistico di Marracash.

Scaletta concerto Marracash 2022

Il tour estivo dunque ha preso il via il 12 luglio 2022 con lo show allo Stupingi Sonic Park di Nichelino. Per il cantante di Crazy Love è il primo capitolo di una lunga avventura, che lo vedrà impegnato in due tour consecutivi. Quello estivo, che culminerà col concerto di Ferragosto a Olbia, e quello indoor, che riprende il 10 settembre e si prolunga fino a ottobre, recuperando le date dei concerti annullati negli ultimi anni.

La scaletta dei due tour sarà probabilmente un po’ diversa, ma sicuramente al centro ci saranno i brani degli ultimi due album: Persona e Noi, loro, gli altri. Due dei cd più belli e ascoltati degli ultimi anni, che finalmente trovano risonanza anche live. Non mancheranno ovviamente anche successi dal passato, dal brano che ha lanciato la carriera del rapper, Badabum cha cha, fino ad altri classici come King del rap e Scooteroni.

Marracash tour 2022: date

12 luglio Stupingi Sonic Park di Nichelino

13 luglio Porto Antico di Genova

15 luglio Arena Campo Marte di Brescia

16 luglio Piazza Napoleone a Lucca

20 luglio Piazza Trento e Trieste a Ferrara

22 luglio Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (Vicenza)

23 luglio Festival di Majano (Udine)

26 luglio Cava del Sole di Matera

30 luglio Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

7 agosto Porto Turistico di Pescara

9 agosto Parco Gondar di Gallipoli (Lecce)

11 agosto Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

13 agosto Villa Bellini a Catania

15 agosto Olbia Arena di Olbia (Sassari)

10 settembre PalaInvent di Jesolo (Venezia)

13, 14, 16, 18, 20, 21 settembre Mediolanum Forum di Milano

23 settembre Palazzo dello Sport di Roma

25 settembre Arena di Verona

27 settembre Pala Alpitour di Torino

1 e 2 ottobre Palazzo dello Sport di Roma

4 e 5 ottobre Pala Partenope di Napoli

7 ottobre PalaFlorio di Bari

10 ottobre PalaCatania di Catania

15 ottobre Unipol Arena di Bologna

16 ottobre Nelson Mandela Forum di Firenze