Persuasione quando esce il film con Dakota Johnson

Dakota Johnson è la protagonista di Persuasione, film in costume in streaming su Netflix, ispirato sull’omonimo romanzo di Jane Austen.

C’è grande attesa da parte degli utenti Netflix per un nuovo film in costume basato su un’opera di Jane Austen. Il suo genio traspirerà attraverso le inquadrature e i dialoghi di Persuasione, pellicola che ha come protagonista Dakota Johnson, che interpreta il ruolo di Anne Elliot. Un nuovo importante progetto per la celebre attrice, conosciuta in tutto il mondo per la serie Cinquanta sfumature di grigio con Jamie Dornan, ma al centro di altre pellicole di spessore. Ha recitato ad esempio in Suspiria di Luca Guadagnino, così come ne La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal, ispirata al romanzo omonimo di Elena Ferrante.

Persuasione trama e cast

Netflix ha scelto di adattare Persuasione, l’ultima opera scritta da Jane Austen prima dell’aggravarsi della malattia che l’ha poi uccisa. Questo non è affatto il primo adattamento. Basti pensare al film di Roger Michell del 1995. La grande differenza, in questo caso, è data dal fatto che non si mira a una trasposizione fedele, tutt’altro.

Il film streaming con Dakota Johnson vuole infatti offrire al pubblico la ben nota storia ma in una veste più moderna. La protagonista è ancora Anne Elliot, come nel romanzo, che si propone però in questo caso come una donna anticonformista. Vive con la propria famiglia, tremendamente snob anche se ormai sull’orlo della bancarotta. Tutto sembra cambiare di colpo quando nella sua vita mette piede Frederick Wentworth. Un tempo era stato suo pretendente e la giovane Anne venne persuasa a rifiutarlo. La giovane dovrà prendere una decisione: accogliere questa seconda possibilità o voltare decisamente pagina.

Come abbiamo sottolineato, la protagonista di Persuasione, ovvero Anne Elliot, è interpreatta da Dakota Johnson. Al suo fianco Cosmo Jarvis nei panni di Frederick Wentworth. Ecco il resto degli attori protagonisti:

Henry Golding: William Elliot

Suki Waterhouse

Richard E. Grant: Sir Walter Elliot

Nikki Amuka-Bird: Lady Russell

Ben Bailey Smith

Izuka Hoyle: Henrietta Musgrove

Mia McKenna-Bruce: Mary Elliot

Nia Towle

Edward Bluemel

Lydia Rose Bewley

Yolanda Kettle

Persuasione trailer

Persuasione quando esce

Chiunque voglia vedere Persuasione dovrà accedere al proprio account Netflix. Il film uscirà infatti in esclusiva sulla piattaforma streaming venerdì 15 luglio 2022. Appuntamento fissato per le ore 9.00 del mattino. L’app della piattaforma, ricordiamo, è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.