Resident Evil serie TV trama e cast

Il 14 luglio arriva in streaming Resident Evil – La serie in streaming su Netflix. Appuntamento fissato per le ore 9.00 del mattino.

Cosa aspettarsi da Resident Evil? Qual è la trama di questa serie TV ispirata liberamente ai videogiochi della Capcom? C’è grande attesa da parte dei fan di questo titolo videoludico, così come tanto scetticismo. Di seguito spieghiamo tutto quello che dovreste sapere prima di approcciarvi alla visione degli episodi.

Resident Evil trama e cast

Per quanto non manchino riferimenti alla saga videoludica di Resident Evil, la serie TV di Andrew Dabb offre un punto di vista differente. Prende le distanze anche dai film girati fino a oggi. Sfruttando due linee temporali, si mira a raccontare sia gli eventi che hanno portato alla diffusione del T-Virus, sia il mondo generatosi in seguito. Com’è sopravvivere nel 2036, circondati da creature affamate della propria carne.

La prima linea temporale vede le sorelle Jade e Billie Wesker, giovanissime, trasferirsi a New Raccoon City a causa del lavoro del padre. Non volevano ovviamente veder stravolta la propria vita ma non hanno avuto voce in capitolo. Più trascorre il tempo più si rendono conto che questo luogo, colmo di laboratori, nasconde dei segreti. Ignorano però che siano così indicibili e pericolosi da poter trasformare il mondo per come lo conosciamo. Con occhi sospetti inizieranno ad analizzare anche il comportamento del padre, forse meno “buono” di quanto potessero credere.

Nella seconda timeline sono trascorsi più di 10 anni. Di esseri umani sulla Terra ne sono rimasti appena 15 milioni. Di mostri invece ve ne sono più di 6 miliardi. Jade ha 30 anni e prova a sopravvivere in questo nuovo mondo che la considera carne da macello. È inoltre tormentata dagli eventi del passato e da quanto accaduto a sua sorella.

Guardando al cast di Resident Evil la serie TV, Lance Reddick interpreta il padre di Jade e Billie, Albert Wesker, i cui tanti segreti peseranno su tutto il mondo. Le due sorelle sono invece rispettivamente interpretate da Ella Balinska e Adeline Rudolph, nella versione adulta. Da giovani, invece, hanno i volti di Tamara Smart e Siena Agudong.

A loro si aggiungono i seguenti attori:

Mpho Osei Tutu: Yen

Anthony Oseyemi: Roth

Marisa Drummond: Guardia

Lea Vivier: Susana Franco

Ahad Raza Mir: Arjun Batra

Resident Evil trailer

Resident Evil quanti episodi

La serie TV Netflix Resident Evil è disponibile in streaming da giovedì 14 luglio 2022 su Netflix. Chiunque volesse seguirla dovrà accedere al proprio account. L’app della piattaforma è presente su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. L’orario in cui gli episodi saranno disponibili è le 9.00 di mattina. La prima stagione di Resident Evil è composta da 8 puntate, tutte disponibili dal primo giorno.