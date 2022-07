Nessuno mai Al Bano Jasmine Carrisi Clementino testo e significato canzone

Nessuno mai unisce insieme Jasmine Carrisi, suo padre Al Bano e il rapper Clementino nella reinterpretazione di un brano famoso di Mina.

Un trio inedito e molto interessante dà voce a una nuova edizione di Nessuno, brano realizzato da una giovane Mina nel 1959. Nessuno mai riarrangia dunque quel classico della musica italiana, che riprende vita grazie a Clementino e soprattutto alla coppia padre-figlia rappresentata da Al Bano e Jasmine Carrisi. Il cantante di Felicità ha raccontato che è stata della figlia la scelta di questo brano e i due si sono detti felici di poter collaborare con un artista come Clementino. Nessuno mai, con queste premesse, si candida a essere davvero uno delle canzoni più interessanti dell’estate.

Nessuno mai: il testo della canzone di Al Bano, Jasmine Carrisi e Clementino

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

Che il cielo ci dà

Sempre vivrà

Nessuno, ti giuro, nessuno

Può darmi nel dono

Di tutta la vita

La gioia infinita

Che sento con te

Solo con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Sei tu

Dolcissimo amore

Soltanto tu

Passato e avvenire

Tutto il mio mondo

Comincia da te

Finisce con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

S’illuminerà

D’eternità

So che nessuno può separare

Quello che abbiamo fatto incontrare

Con i miei limiti, guarda che lividi

Sento sti brividi, meno male

Le nostre mani che strette si allacciano

Guardo i gabbiani lontano che scappano

Il vento accarezza la faccia, io rapido

Vado nel panico del mio fare

Parte lo show, come nel sud

Napule ancor ‘ncoppa sti groove

Sento le voci delle signore

Sul balcone gridare il tuo nome

Perché nessuno, ti giuro nessuno

Può separare le nostre cose

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Sei tu

Dolcissimo amore

Soltanto tu

Passato e avvenire

Tutto il mio mondo

Comincia da te

Finisce con te

Come l’amore tra il mare e il sole

Come le nostre parole

Nessuno, ti giuro, nessuno

Nemmeno il destino

Ci può separare

Perché questo amore

S’illuminerà

D’eternità

Nessuno mai: il significato della canzone di Al Bano, Jasmine Carrisi e Clementino

Nessuno Mai è la cover di Nessuno canzone del 1959 portata Festival di Sanremo da Wilma De Angelis e Betty Curtis e che è stata portata al successo da Mina che nello stesso anno stravolse il brano trasformandolo in chiave swing. Nessuno Mai nasce dalla collaborazione tra Al Bano, sua figlia Jasmine Carrisi e Clementino, tutti e tre giudici della prima edizione di The Voice Senior. A scegliere la canzone è stata Jasmine come raccontato dal padre Al Bano, una scelta che ha sorpreso l’artista e così ha deciso di mettersi al suo servizio. Jasmine Carrisi ha espresso tutta la sua felicità per questa collaborazione, infatti con Nessuno Mai “unisce stili ed emozioni di tre generazioni diverse“.