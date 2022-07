Scaletta concerto Mahmood 2022: date tour

Scaletta concerto Mahmood 2022 il programma dei concerti estivi del cantante vincitore due volte del Festival di Sanremo.

Tra gli artefici della grande estate musicale italiana c’è anche Mahmood, che dopo essere stato protagonista di un lungo tour primaverile, che ha toccato anche molte città europee, torna in scena col Ghettolimpo summer tour, portando la sua musica in giro anche in questi mesi di caldo. Nuove location per gli show di Mahmood, pronto a presentare nuovamente in scena i suoi grandi successi e a continuare a vivere un 2022 incredibile.

Quest’anno è stato grandioso per Mahmood, che ha trionfato per la seconda volta nella sua carriera a Sanremo, insieme a Blanco con Brividi, ed è poi stato protagonista anche all’Eurovision. Dopo l’incredibile tour in giro per l’Europa e per l’Italia, il cantante di Dorado è pronto a infiammare nuovamente i palchi d’Italia col suo attesissimo tour estivo.

Scaletta concerto Mahmood 2022

Come s’intuisce dal nome del tour, al centro della scaletta c’è l’ultimo album del cantante, Ghettolimpo, che Mahmood è riuscito a portare in scena solo a distanza di tempo, a causa dei rinvii dovuti alla pandemia. Questo tour si configura come un’appendice di quello primaverile, anch’esso incentrato sull’album Ghettolimpo. Probabile dunque che la scaletta cambierà molto poco, con al centro sempre i brani di quest’ultimo album, più ovviamente i grandi successi del passato.

Da Rubini, Dorado e Klan, fino alle più vecchie Soldi, Gioventù bruciata e Il Nilo nel Naviglio, e ovviamente non può mancare la hit Brividi. Questa dunque dovrebbe essere la scaletta dei concerti estivi di Mahmood:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

Mahmood tour estivo 2022: le date

7 luglio Cavea Parco della Musica di Roma

9 luglio Summer Music 2022 Brescia

11 luglio Parco San Valentino Pordenone

15 luglio Piazza del Popolo San Severino Marche (Macerata)

18 luglio Teatro Antico Taormina (Messina)

20 luglio Roccella Summer Festival Roccella Jonica (Reggio Calabria)

22 luglio Cava del Sole Matera

23 luglio Luce Music Fest Molfetta (Bari)

26 luglio Gran Teatro Puccini Torre del Lago (Lucca)

3 settembre Palazzo Te Mantova

5 settembre Piazza dei Signori Vicenza