Scaletta Paolo Nutini 2022: date tour

Scaletta Paolo Nutini 2022 il piano degli show del cantautore scozzese che torna in concerto in Italia dopo anni di assenza.

Uno dei tour più attesi di questa estate italiana ricchissima di musica è senza dubbio quello di Paolo Nutini. Il cantautore scozzese torna a esibirsi nella penisola dopo ben 7 anni di assenza e lo fa con otto attesissimi concerti, quasi tutti completamente sold out. Il tour ha inizio venerdì 15 luglio a Gardone Riviera e proseguirà il giorno dopo a Pistoia, per fare tappa poi in altre splendide location e città come Roma, Bologna e Taormina, meta finale del tour del cantante di Candy.

Al tempo delle sue ultime esibizioni in Italia, Paolo Nutini portava in scena Caustic Love, terzo brano della sua discografia. Ora è pronto a tornare con Last Night in the Bittersweet, quarto cd della sua carriera, uscito proprio qualche settimana fa, il 1 luglio. I live in Italia sono la grande occasione per sentire i nuovi brani del cantante scozzese di origini italiane.

Scaletta Paolo Nutini 2022

Gli show italiani di Paolo Nutini offriranno ovviamente un mix tra le canzoni appartenente all’ultimissimo album del cantante, da Through the Echoes a Radio e Petrified in Love, e brani più vecchi, come Iron Sky e Candy. Una scaletta ricca, che i tanti fan di Paolo Nutini sono pronti a cantare a squarciagola, godendosi l’attesissimo ritorno dell’artista nella penisola.

Stando ai precedenti concerti estivi dell’artista, questa dovrebbe essere la scaletta anche per le date italiane:

Afterneath

Lose It

Scream (Funk My Life Up)

Acid Eyes

Stranded Words (Interlude)

Radio

Dream a Little Dream of Me

No Other Way

Coming Up Easy

Through the Echoes

Jenny Don’t Be Hasty / Teenage Kicks / New Shoes

Petrified in Love

Pencil Full of Lead

Cherry Blossom

Candy

Everywhere

Iron Sky

Shine a Light

Caledonia

Writer

15 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

16 LUGLIO – PISTOIA, PISTOIA BLUES FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

19 LUGLIO – ROMA, ROMA SUMMER FEST – CAVEA, AUDITORIUM

20 LUGLIO – BOLOGNA, SEQUOIE MUSIC PARK – PARCO DELLE CASERME ROSSE

22 LUGLIO – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST – PARCO DELLA PACE

23 LUGLIO – TRANI (BAT), LOCUS FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

25 LUGLIO – CASERTA, BELVEDERE DI SAN LEUCIO

27 LUGLIO – TAORMINA, TEATRO ANTICO