Siri è il brano realizzato da due produttori di punta come Thasup e Charlie Charles e interpretato da due rapper del momento come Lazza e Sfera Ebbasta.

Quattro giganti della musica del momento uniscono le forze. Siri unisce due produttori come Thasup, e Charlie Charles e due dei principali esponenti della scena rap come Lazza e Sfera Ebbasta. Un brano che promette di dominare le rotazioni estive, siglato da dei giganti della scena attuale. Dopo Hace Calor, Sfera rilancia e non si accontenta collaborando al brano Siri che vede anche Lazza, altro grande protagonista dell’estate 2022 con l’album Sirio, il più venduto anche nella prima settimana di luglio. Thasup invece è già presente in classifica con BUBBLE di Takagi e Ketra e che vede la partecipazione anche di Salmo

Siri: testo canzone ThaSup, Lazza, Sfera Ebbasta e Charlie Charles

[Intro: thasup]

Yeah, oh-oh, Yeah, Yeah

Yeah, Yeah

[Pre-Ritornello: thasup]

Vorrei fare fuori gli snitch, manco gli ho detto: ’’fuck”

Credo che il karma giri, ma siri tu dimmi dov’è (Dov’è)

[Ritornello: thasup]

Vorrei fare fuori gli snitch, manco gli ho detto: ”fuck”

Credo che il karma giri, ma siri tu dimmi dov’è (Dov’è)

[Strofa 1: thasup]

Yeah

Faccio slalom tra le bitches come in (?)

Yeah, o le lasci stare o ci fai il girotondo

Mi incantavo sulle purple mèches

Yeah, ero a star lì sotto come fossi sbronzo

Sono con l’opposto contro un sogno noi

Mi involo verso un mondo più buono

Ma non vogliono uomini che valgon tanto ma che son da poco

Bro, che pensano dopo e non va bene

[Pre-Ritornello: thasup]

Quello che c’è attorno (Non va bene)

Yeah, se poi non ritorna (Non va bеne)

Se, se non lo sopporto (Non va bеne, non va bene)

[Ritornello: thasup]

Vorrei fare fuori gli snitch, manco gli ho detto: ‘’fuck”

Credo che il karma giri, ma siri tu dimmi dov’è (Dov’è)

Vorrei fare fuori gli snitch, manco gli ho detto: ”fuck”

Credo che il karma giri, ma siri tu dimmi dov’è (Dov’è)

[Strofa 2: Lazza]

Hey, se il karma gira non tornerò sul fondo

Prometto che non mi vedrai mai più sbronzo

Hey, pensi che non me ne vergogno

Ti chiedo scusa in ogni lingua del mondo

Mentimi, pensi mi fotta?

Quando mi riempi di sensi di colpa

Eviti gli occhi miei, credi si muoia

Vieni qui, siediti sopra

A volte mi sentivo appeso un filo

Volevo segnare ma ho preso un palo

Qua la sete e la fame mi han reso schivo

I soldi e la fama mi han reso schiavo

E adesso non me ne importa, perché a spenderli non mi rivedo

Me li porterò dentro la tomba, sarò il più ricco del cimitero (Yeah)

E sarei già sparito da un tot, sto meglio in curva sud

Che coi ricchi al gran box, non mi sento più io quando ti direi addio

Scrivo veleno in chat ma poi non premo invio

[Strofa 3: Sfera Ebbasta]

Toc toc bussano alla porta

Tu hai la lingua corta e la memoria corta

Hai fatto una hit, falla un’altra volta

Se no qui poi la gente si scorda

E io mi fido solo Siri

Perché queste tipe ti amano e dopo ti infamano appena ti giri

Perché se finisce la festa poi vanno via tutti e non ci sono gli amici

Non vedi i miei sacrifici (no)

Non vedi le mie cicatrici

Non vedi che volevamo soltanto

Provare ad essere felici (Brr)

Me nel retro di una Rolls

Lei pensa a farmi i Reels

Io a strapparle quei jeans, uoh-oh

Tu chi sei? Non lo so

Parli troppo, io boh

Vorrei

[Pre-Ritornello: thasup]

Vorrei fare fuori gli snitch, manco gli ho detto: ”fuck”

Credo che il karma giri, ma siri tu dimmi dov’è (Dov’è)

[Ritornello: thasup]

Vorrei fare fuori gli snitch, manco gli ho detto: ”fuck”

Credo che il karma giri, ma siri tu dimmi dov’è (Dov’è)