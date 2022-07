Gazzelle scaletta concerto Milano le canzoni che l’artista romano porterà in scena nel suo show nel capoluogo lombardo.

È arrivato anche il momento di Gazzelle, pronto a partire col suo mini tour estivo. Sarà una tournée veramente ridotta all’osso, appena tre concerti ma in tre location spettacolari. Si parte il 17 luglio col concerto a Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai- San Siro, poi sarà il turno di Rock in Roma e infine l’ultima tappa è prevista per il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina. Solo tre concerti, ma attesissimi da molti fan che non vedono l’ora di ascoltare Gazzelle e i suoi brani.

L’artista è tornato a esibirsi in primavera con un tour nei palazzetti, portando in scena il suo ultimo album, Ok, che ha ottenuto un grandissimo successo. Il cantante di Tuttecose ha annunciato che presto arriverà nuova musica, ma intanto è pronto a riportare in scena i grandi successi della sua carriera.

Gazzelle scaletta concerto Milano

Questo a Milano sarà il primo concerto di questa brevissima leg estiva e quindi non ci sono precedenti per indovinare la scaletta, che non è stata comunicata ufficialmente dall’artista. Tuttavia, è possibile che questa ricalchi quella del tour primaverile, in cui Gazzelle portava in scena il cd Ok e dopo di cui non ci sono state altre uscite da parte dell’artista.

Spazio dunque alle canzoni di quel cd, da Blu e Coltellata, ma anche ai primi successi della carriera dell’artista romano, come Non sei tu e Nmrpm. Basandoci dunque sui concerti primaverili, questa dovrebbe la scaletta del concerto a Milano:

Zucchero filato

Meglio così

Sbatti

Lacrima

Belva

Blu

Scusa

Però

Brutta nuvola

Settembre

Una canzone che non so

Coltellata/Sayonara/Greta/Ora che ti guardo bene

Smpp

7

Sopra

Fottuta canzone

Nero

Coprimi le spalle

Nmrpm

Punk

Scintille

Quella te

Destri

Non sei tu

Concerto Gazzelle Milano: quando aprono i cancelli

Il concerto di Gazzelle a Milano è previsto quindi per domenica 17 luglio all’Ippodromo di San Siro. L’inizio dello show è in programma alle 21:00, mentre non è stata data alcuna comunicazione ufficiale sull’orario preciso dell’apertura dei cancelli, ma è probabile che, come di consueto, essa avverrà qualche ora prima dell’inizio del live, intorno alle 17:00.

Anche a seconda dell’affluenza della folla, i cancelli potrebbero aprire prima, per evitare troppo affollamento, considerando anche l’impennata di contagi da covid-19 nelle ultime settimane.

Quanto dura il concerto di Gazzelle a Milano

Con l’inizio dello show previsto per le ore 21:00, e che verosimilmente avrà inizio un po’ più tardi, lo show potrebbe avere una durata di circa due ore e mezza, basandoci anche sulla lunghezza della scaletta. La fine del concerto dovrebbe dunque essere prevista poco prima della mezzanotte, ma molto dipenderà chiaramente dall’orario preciso d’inizio del concerto.