Ultimo scaletta concerto Circo Massimo Roma

Ultimo scaletta concerto Circo Massimo le canzoni che il cantante porterà in scena nel grandioso concerto di Roma.

Arriva il momento più atteso del grandissimo tour negli stadi di Ultimo. Dopo mesi in albergo, finalmente si torna a casa: così l’artista ha annunciato tutta la sua felicità per l’avvicinarsi della data romana del suo trionfale tour negli stadi. Una tournée attesa a lungo, che doveva avere luogo due anni fa e che è stata continuamente rinviata a causa della pandemia, fino a che finalmente non ha potuto iniziare. Il cantante de Il ballo delle incertezze si è dunque esibito nell’ultimo mese nei principali stadi italiani e ora è atteso dal momento clou del suo tour: l’esibizione al Circo Massimo di Roma.

La cornice è di quelle a dir poco prestigiose, circa 70.000 spettatori attendono il padrone di casa, pronto a vivere quella che, molto probabilmente, si candida a essere la più grande notte della sua carriera, almeno fino a questo momento.

Ultimo scaletta concerto Circo Massimo

Il tour negli stadi porta in scena l’ultimo album di Ultimo, Solo, ma è anche l’occasione per celebrare l’intera carriera dell’artista. Spazio dunque a canzoni più recenti, da Buongiono vita all’ultimo singolo Vieni nel mio cuore, ma anche ai brani del passato, da Pianeti a La stella più fragile dell’Universo, fino alla romana Fateme cantà. E chissà che, per la data romana, non ci sia qualche sorpresa in ballo, magari qualche canzone dedicata proprio alla città eterna.

Questa, comunque, è la scaletta del tour negli stadi di Ultimo e quindi anche del concerto al Circo Massimo:

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi

Concerto Ultimo Circo Massimo: quando aprono i cancelli

Dopo un’attesa lunga due anni, Ultimo arriva finalmente al Circo Massimo, per la penultima tappa del suo tour prima del gran finale di Milano. L’inizio dello show è previsto per le ore 21:00, mentre l’apertura dei cancelli ufficialmente per le 17:00, ma è molto probabile che considerando la grande folla prevista, si possa iniziare ad accedere già da prima all’interno dell’area preposta al concerto.

Sono attese infatti circa 70.000 persone e in molti inizieranno ad andare al Circo Massimo sin dalla mattina, per assicurarsi un posto il più vicino possibile al palco. Considerando che la location si trova nel cuore della Capitale, è quindi probabile che per evitare affollamenti e intoppi si faccia entrare la folla già qualche ora prima dell’apertura ufficiale dei cancelli, ma ciò dipenderà molto dal grado di affluenza.

Quanto dura il concerto di Ultimo al Circo Massimo

Si prospetta uno show molto lungo, che dovrebbe arrivare fino a mezzanotte circa. Poco meno di tre ore di live dunque, considerando che l’inizio del concerto sicuramente non avverrà alle 21:00 spaccate, ma magari qualche minuto dopo. Come detto, la data di Roma è sicuramente la più attesa di questo tour ed è quindi probabile che il cantante riservi qualche sorpresa ai suoi fan.

Non sono stati annunciati ospiti, ma Ultimo sta aspettando questo show da ben due anni, come moltissimi suoi fan, e siamo sicuri che sarà una notte di sorprese ed emozioni.