Che cos’è l’amor canzone pubblicità pesto Barilla

Che cos’è l’amor è la canzone della pubblicità del pesto Barilla, un brano di un famosissimo cantante come Vinicio Capossela

Tra le pubblicità più in voga del momento c’è sicuramente quella del pesto Barilla, la cui messa in onda ha avuto inizio ad aprile 2022. Lo spot dal titolo Le Coinquiline fa parte della campagna pubblicitaria Il Gusto amato da tutti ed è diretto dalla giovane regista Abbie Stephens. Lo spot è arricchito da una colonna sonora di prestigio: la famosa Che coss’è l’amor, brano più celebre di Vinicio Capossela.

Che cos’è l’amor: origini e significato della canzone

Il brano risale al 1994 e fa parte del terzo album di Vinicio Capossela: Camera a sud. Rappresenta forse la canzone più famosa della carriera dell’artista nato in Germania. Il brano è stato usato anche in altre celebri colonne sonore, come i film Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovani e Giacomo e L’ora di religione di Marco Bellocchio.

Come s’intuisce benissimo dal titolo, al centro della canzone c’è l’amore e la ricerca del suo significato. Uno dei grandi crucci dell’umanità, la natura dell’amore, di questo potente sentimento che regola gran parte della vita degli uomini. L’artista ricerca la definizione dell’amore e lo fa da diversi punti di vista, con l’obiettivo di dimostrare che le sfumature dell’amore sono tantissime e i punti di vista su di esso praticamente infiniti.

Che cos’è l’amor: il testo della canzone di Vinicio Capossela

Che cos’è l’amor

Chiedilo al vento

Che sferza il suo lamento sulla ghiaia

Del viale del tramonto

All’ amaca gelata

Che ha perso il suo gazebo

Guaire alla stagione andata all’ombra

Del lampione san soucì

Che cos’è l’amor

Chiedilo alla porta

Alla guardarobiera nera

E al suo romanzo rosa

Che sfoglia senza posa

Al saluto riverente

Del peruviano dondolante

Che china il capo al lustro

Della settima Polàr

Ahi, permette signorina

Sono il re della cantina

Volteggio tutto crocco

Sotto i lumi

Dell’arco di San Rocco

Ma s’appoggi pure volentieri

Fino all’alba livida di bruma

Che ci asciuga e ci consuma

Che cos’è l’amor

è un sasso nella scarpa

Che punge il passo lento di bolero

Con l’amazzone straniera

Stringere per finta

Un’estranea cavaliera

è il rito di ogni sera

Perso al caldo del pois di san soucì

Che cos’è l’amor

è la Ramona che entra in campo

E come una vaiassa a colpo grosso

Te la muove e te la squassa

Ha i tacchi alti e il culo basso

La panza nuda e si dimena

Scuote la testa da invasata

Col consesso

Dell’amica sua fidata

Ahi, permette signorina

Sono il re della cantina

Vampiro nella vigna

Sottrattor nella cucina

Son monarca e son boemio

Se questa è la miseria

Mi ci tuffo

Con dignità da re

Che cos’è l’amor

è un indirizzo sul comò

Di unposto d’oltremare

Che è lontano

Solo prima d’arrivare

Partita sei partita

E mi trovo ricacciato

Mio malgrado

Nel girone antico

Qui dannato

Tra gli inferi dei bar

Che cos’è l’amor

è quello che rimane

Da spartirsi e litigarsi nel setaccio

Della penultima ora

Qualche Estèr da Ravarino

Mi permetto di salvare

Al suo destino

Dalla roulotte ghiacciata

Degli immigrati accesi

Della banda san soucì

Ahi, permette signorina

Sono il re della cantina

Vampiro nella vigna

Sottrattor nella cucina

Son monarca e son boemio

Se questa è la miseria

Mi ci tuffo

Con dignità da re

Ahi, permette signorina

Sono il re della cantina

Volteggio tutto crocco

Sotto i lumi dell’arco di San Rocco

Son monarca e son boemio

Se questa è la miseria

Mi ci tuffo

Con dignità da re