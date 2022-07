Voglio vivere così pubblicità Borotalco canzone cover

Voglio vivere così è la canzone che fa da colonna sonora al nuovo spot di Borotalco, con una versione in chiave rivisitata.

Tra i nuovi spot maggiormente in risalto in questo 2022 c’è sicuramente quello di Borotalco, famoso marchio di prodotti per la cura e l’igiene personale di proprietà dell’azienda Manetti & Roberts. La pubblicità è stata girata a Como, principalmente a Piazza San Fedele, ma anche in altre location e ha come messaggio principale il claim Abbraccia la vita, un motto particolarmente importante dopo i duri anni della pandemia che hanno portato al grande distanziamento sociale.

Lo spot si caratterizza dunque come una sorta di inno alla rinascita e ha come sottofondo una delle canzoni più famose della storia della tradizione musicale italiana: Voglio vivere così, presentata in chiave rivisitata appositamente per la pubblicità di Borotalco.

Voglio vivere così: la storia della canzone

Come detto, Voglio vivere così è una canzone famosissima, fa parte da tempo della storia della musica italiana ed è stata presentata in diverse versioni nel corso del tempo e realizzata da diversi interpreti. Il brano è stato composto nel 1941 da Giovanni D’Anzi e Tito Manlio e nella sua prima versione è stata interpretata da Ferruccio Tagliavini nel film omonimo realizzato da Mario Mattioli.

La canzone poi è stata riportata in auge da diversi interpreti, molti di assoluto prestigio. Tra le versioni più famose ci sono quelle di Luciano Pavarotti e Claudio Villa e un legame speciale col brano lo ha Elisa, che lo ha interpretato con due giganti della musica italiana come Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti.

Ora arriva anche una nuova versione del brano, che per la pubblicità di Borotalco viene presentata in una chiave molto più ritmata con una base energica che ben si sposa col tono generale della pubblicità e col suo messaggio.

Voglio vivere così. Il testo della canzone

Va’

Cuore mio da fior a fior

Con dolcezza e con amor

Va’ tu per me

Va’ che la mia felicità

Vive sol di realtà

Vicino a te

Voglio vivere così

Col sol in fronte

E felice canto

Beatamente

Voglio vivere e goder

L’aria del monte

Perché questo incanto

Non costa niente

Ah, oggi amo ardentemente quel ruscello

Impertinente, menestrello dell’amor

Ah, la fiorita delle piante tiene in festa questo core, sai perché?

Voglio vivere così

Col sole in fronte

E felice canto

Canto per me

Tu, non m’inganni sole d’or

M’accarezzi da i color

Stai buono tu

Tu che respiri il mio respir

Ogni pena sai lenir

Campagna tu

Voglio vivere così

Col sole in fronte

E felice canto

Beatamente

Voglio vivere e goder

L’aria del monte

Perché questo incanto

Non costa niente

Ah

Ah, la fiorita delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché?

Voglio vivere così

Col sole in fronte

E felice canto

Canto per me