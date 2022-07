Emilia Clarke chi è e cos’è aneurisma la sua malattia

Emilia Clarke ha parlato dell’aneurisma che l’ha colpita: cos’è la malattia di cui soffre il celebre volto del mondo delle serie tv.

Emilia Clarke è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri del mondo delle serie tv. Protagonista di Game of Thrones, in cui ha interpretato l’iconico personaggio di Daenerys Targaryen, l’attrice ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata ai microfoni del programma Sunday Morning in onda sulla BBC. In particolare, l’attrice de Il Trono di spade ha raccontato dei due aneurismi che l’hanno colpita a distanza di due anni e che l’hanno costretta a cambiare la propria vita.

L’attrice ha raccontato che dopo questi due episodi, una parte del suo cervello non funziona più, ma nonostante ciò ha potuto riprendere la propria vita in maniera normale. I due aneurismi hanno colpito la madre dei draghi nel 2011 e nel 2013, mentre era impegnata nelle riprese di Game of Thrones. È stata un’esperienza terribile, da cui però si è ripresa in fretta anche grazie alla serie tv, che la teneva molto impegnata. Ancora oggi l’attrice non si spiega come abbia fatto a riprendersi in maniera così positiva, ma per fortuna i due aneurismi non hanno avuto conseguenze gravi su Emilia Clarke.

Emilia Clarke chi è

Emilia Clarke è un’attrice britannica, nata a Londra nell’ottobre 1986. La sua fama mondiale si deve ovviamente al suo ruolo in Game of Thrones, dove ha dato vita a Daenerys Targaryen, uno dei personaggi più noti e amati della serie. Prima di GoT, Emilia ha compiuto un corposo percorso di studi a Londra, per poi iniziare a recitare a teatro. La svolta arriva con il Trono di spade, la serie che le cambia la vita, per cui oltre alla fama mondiale riceve anche quattro nomination agli Emmy e vince lo Scream Award nel 2011.

Dopo il successo in televisione, per Emilia arriva anche quello al cinema, quando nel 2014 viene scelta per il ruolo di protagonista dell’adattamento del romanzo di Jojo Moyes Io prima di te. Nel 2018 entra a far parte della saga di Star Wars, recitando al fianco di Alden Ehrenreich nel film incentrato sulle origini di Ian Solo. Presto la vedremo protagonista anche di un altro grandissimo franchise: con la serie tv Secret Invasion Emilia Clarke entrerà a far parte anche dell’universo Marvel.

Emilia Clarke cos’è l’aneurisma

Poco dopo aver terminato le riprese della prima stagione del Trono di spade, nel 2011, Emilia Clarke è stata colpita dal primo aneurisma della propria vita, un male che è tornato a colpire due anni dopo. In seguito al secondo aneurisma, l’attrice di Solo: A Star Wars Story è stata operata e si è ristabilita completamente, una guarigione che ha destato molta sorpresa. Dopo aver superato questi momenti terribili, Emilia Clarke si è prodigata molto a sostegno delle vittime di lesioni cerebrali e ictus, fondando lei stessa un’associazione chiamata SameYou.

L’aneurisma cerebrale è una dilatazione che avviene in maniera anomala di un’arteria cerebrale e che può portare chi ne rimane vittima a gravi condizioni cliniche. La rottura è quasi sempre asintomatica, non si percepisce finché non avviene, anche se può essere preceduta da alcuni sintomi come cefalee e deficit visivi. Le cause degli aneurismi non sono note ancora, ma sono legate a fattori ereditari o acquisti, quali possono essere l’abuso di alcol e droghe, traumi al cranio o età avanzata.