Sangiovanni si sbottona su Giulia Stabile: “ci proviamo”

Sangiovanni a 360 gradi al Corriere della Sera su Giulia Stabile, il complesso percorso ad amici e le difficoltà nel fronteggiare l’odio sul web.

La vita di Sangiovanni (all’anagrafe Giovanni Pietro Damian) è stata del tutto stravolta negli ultimi anni. Amici lo ha lanciato nell’Olimpo dei giovani artisti italiani emergenti. È riuscito ad affermarsi in poco tempo, collezionando successi e contratti. Le gratificazioni giungono da ogni dove, con lo stuolo dei suoi fan in netto aumento.

Se da una parte vi è la sua generazione, dall’altra fanno capolino già da un po’ i millennial, che magari non andranno ai suoi concerti ma ascoltano con gusto molto suoi brani. E l’amore? Come va con Giulia Stabile? La risposta è arrivata in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Sangiovanni e Giulia Stabile: non è una storia normale

Ad Amici Sangiovanni ha trovato di tutto. È stato un percorso a dir poco esaltante, considerando come sia riuscito a varcare la porta d’uscita non solo con una solida fanbase alle spalle, ma anche con una fidanzata. L’amore è forte e i due continuano a vivere questo sentimento in maniera più privata possibile. Si tratta però di una sfida persa in partenza, stando a quanto dichiarato da lui al Corriere della Sera.

Il pubblico è pazzo di Sangiovanni e Giulia Stabile e di fatto pretende un costante aggiornamento sulla loro relazione. La ballerina, che ha vinto Amici proprio battendo il fidanzato, riesce ancora a farlo stare bene, spiega. “È davvero bello sentire questo sentimento. Sapere che c’è chi ti vuole tanto bene. È splendido poi ricambiare, quando è tutto così forte. È però difficile, per certi versi, vivere una storia normale. Siamo personaggi pubblici. Proviamo però a comportarci come due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi a vicenda”.

Lo ha ammesso dunque Sangio al Corriere della Sera, il tentativo di viversi come due ventenni fuori dal mondo del gossip c’è. Difficile poi in concreto realizzarlo perché il successo è come una lente d’ingrandimento, un occhio dilatato sulla vita privata di chi è in auge. D’altronde Giulia Stabile oggi è non solo una ballerina ma anche una star della tv d’intrattenimento con la sua partecipazione a Tu Si Que Vales.