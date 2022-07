The Gray Man quando esce su Netflix: orario

Tutto pronto per uno dei film Netflix più attesi in streaming. Quando esce The Gray Man? Il film dei Fratelli Russo è alle porte.

Un cast stellare che farà esultare gli spettatori. Un action ricco di volti celebri, da Chris Evans (per la prima volta nel ruolo del villain) a Ryan Gosling, da Rege Jean Page (il duca di Bridgerton) ad Ana de Armas. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa action adrenalinico. Dopo il successo ottenuto nell’MCU, i Frateli Russo sono una garanzia per gli appassionati di film d’azione dalle venature blockbuster. Da Captain America: The Winter Soldier ad Avengers: Infinity War, fino ad Avengers: Endgame (per citare solo quelli riusciti). Anthony Russo ha spiegato come The Gray Man sia un duello mortale tra due grandi attori, che rappresentano facce differenti della CIA: “Ci muoviamo nello stesso territorio di Captain America: Winter Soldier, ma con un’ambientazione più realistica”.

The Gray Man trama e cast

Con The Gray Man si fa riferimento all’agente della CIA Court Gentry, interpretato da Ryan Gosling, noto anche come Sierra Six. È stato tirato fuori da un penitenziario federale e trasformato in un agente. Assoldato personalmente dal supervisore Donald Fitzroy, interpretato da Billy Bob Thornton, che ne ha fatto un asset fondamentale. Ha dovuto rimetterlo in riga, ottenendo da lui l’accettazione della gerarchia interna, essendo stato in passato un sicario a pagamento approvato dall’agenzia. Le sue doti devono ora essere al servizio del bene comune.

Diventa però l’obiettivo di una caccia all’uomo su scala internazionale. A inseguirlo è Lloyd Hansen, che ha il volto di Chris Evans. Questi è un ex collega della CIA pronto a tutto pur di eliminarlo. In soccorso di Gentry ci sarà però Dani Miranda, agente interpretata da Ana de Armas.

The Gray Man trailer

The Gray Man quando esce: orari programmazione

La data d’uscita di The Gray Man è duplice. Dal 13 luglio è infatti al cinema in alcune sale selezionate in tutt’Italia. È invece in streaming su Netflix dal 22 luglio 2022. Chiunque volesse vederlo, dunque, potrà farlo da venerdì alle ore 9.00, accedendo al proprio account. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.