Don Matteo 12 stasera in TV: come finisce l’ottava puntata

Don Matteo 12 torna in TV. Dopo la fine della tredicesima stagione, Rai 1 manda in onda le repliche. Ecco cosa accade nell’ottava puntata.

L’ottava puntata di Don Matteo 12 si intitola Non dire falsa testimonianza. Ecco il riassunto completo dell’episodio in onda stasera, 21 luglio 2022, in prima serata su Rai 1.

Don Matteo 12 riassunto quarta puntata

Una donna viene trovata priva di sensi in una fabbrica. Il suo nome è Greta Mezzanotte. Il principale indiziato è sorprendentemente Don Matteo. Il Capitano Olivieri lo trova sul posto, insieme con il Maresciallo Cecchini, accanto alla vittima. . Ad accusarlo vi è la figlia di Greta, Chiara, che spiega come ritiene Don Matteo essere suo padre.

Nessun indizio è in favore del sacerdote, che sceglie di non difendersi. Il PM Nardi deve disporre lo stato di fermo e così Don Matteo finisce in carcere. Arriva intanto a Spoleto Suor Luciana, anziana zia di Cecchini che lo ritiene un sacerdote. Per non darle un dispiacere, essendo malata di cuore, le fa credere d’essere davvero un prete, creando numerosi equivoci.

In città giunge anche Giuseppe Laganà, vero padre di Chiara. Grazie alla sua testimonianza, Don Matteo viene scarcerato. Il sacerdote svela che Greta aveva rapito Chiara quando era piccola, così da evitare che crescesse nell’ambiente malavitoso del padre e del nonno paterno.

Si scopre, infine, che l’aggressore è l’allenatore di Chiara, Rudy. Questi l’aveva attaccata perché respinto da lei. Viene però trovato morto prima che potesse essere arrestato. Anna intanto non è ancora pronta a rendere pubblica la sua storia con Sergio. Lo frequenta così di nascosto. Il tutto viene però a galla e vi è un duro confronto tra lei e Marco. Jordi, scoperto che Rik è uno spacciatore, sospetta che lui sappia come sia finita la droga nel suo bicchiere la sera dell’incidente. Chiede a Sofia di aiutarlo a scoprire la verità. A uccidere Rudy è stata la figlia Vanessa, dopo aver capito che il padre somministrava sostanze dopanti a lei, Chiara e le altre atlete.

Rudy aveva provato a ucciderla per impedirle di raccontare la verità, costringendola a difendersi. Anna si presenta da sola alla festa del comune, dopo aver sospettato dell’onestà di Sergio. Vuole però stare con lui, che ha chiarito la propria posizione. Scappa così dalla festa e si ricongiunge con l’uomo, sotto lo sguardo di Marco. Gli dice inoltre che è pronta a vivere la loro storia alla luce del sole. Sofia, infine, racconta la verità a Jordi sull’incidente. Il ragazzo è sconvolto e pone fine alla loro storia.