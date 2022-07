Oppenheimer quando esce il film sul padre della bomba atomica

Quando esce Oppenheimer? Il nuovo film di Christopher Nolan con Cillian Murphy ha una data d’uscita ufficiale.

Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, è uno dei personaggi più famosi del secolo scorso. Una personalità presente in tutti i libri di storia del mondo, anche se molti ignorano chi fosse in realtà, limitandosi agli effetti del suo lavoro e del Manhattan Project. A interpretarlo è Cillian Murphy, nuovamente scelto per far parte del suo ricco cast da Christopher Nolan. Al suo fianco Emily Blant, come Katherine Oppenheimer, Matt Damon come Leslie Groves, Robert Downey Jr. nel ruolo di Lewis Strauss, e ancora Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett e molti altri.

Oppenheimer trama

Christopher Nolan ha deciso di mettersi alla prova nuovamente. Stavolta lo ha fatto con un film biografico sul padre della bomba atomica, Oppenheimer. Il titolo è proprio questo e ha come protagonista Cillian Murphy, che ha già preso parte a cinque pellicole del celebre regista.

Oppenheimer racconta la storia del padre della bomba atomica. La pellicola proporrà un’analisi dello sviluppo dell’ordigno che ha cambiato il corso della storia dell’umanità. Si parlerà della nascita del Progetto Manhattan, di cui Oppenheimer era il direttore scientifico. Un numero di menti geniali era impegnato nella ricerca e sviluppo in ambito militare. Un lavoro che li ha portato a ideare la tecnologia alla base degli ordigni nucleari, scagliati poi su Hiroshima e Nagasaki.

Oppenheimer quando esce

La Universal Pictures ha pubblicato il primo poster ufficiale di Oppenheimer. Si potrà vedere il primo trailer al cinema, nello spazio pubblicitario precedente Nope di Jordan Peele. Negli Stati Uniti tutto ciò ha già avuto inizio. Non solo un’immagine di presentazione del film con Cillian Murphy, Emily Blunt e molti altri, anche una data d’uscita ufficiale. I fan di Nolan dovranno attendere il suo nuovo film per un anno, fino al 21 luglio 2023.