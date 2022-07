Gazzelle concerto Rock in Roma scaletta i brani che l’artista canterà nel tanto atteso concerto nella sua città d’origine.

Gazzelle si prepara a una grande notte nella sua città. Dopo lo show di Milano, il cantante di Tuttecose sarà protagonista del suo secondo concerto estivo nella sua Roma. Per quest’estate, la voce di Non sei tu ha programmato tre concerti in tre splendide location come Milano, Roma e Taormina, tre show che seguono il tour primaverile nei palazzetti e fanno da appendice alla tournée con cui l’artista romano ha portato in scena il suo ultimo album: Ok.

Lo show di Gazzelle nella Città eterna è previsto per stasera, venerdì 22 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito dell’evento Rock in Roma, uno dei punti di riferimento dell’estate musicale italiana.

Gazzelle concerto Rock in Roma scaletta

Attesa alle stelle chiaramente per il concerto di Gazzelle a Roma. Quella nella Capitale è una tappa sempre particolare per l’artista, molto legato alla sua città d’origine, dove c’è un pubblico che lo accoglie sempre con moltissimo calore. Gazzelle porterà in scena i brani del suo ultimo album, Ok, compresi anche quelli aggiuntivi come Fottuta canzone o Brutta nuvola.

Spazio però, ovviamente, anche alle canzoni del passato, dai primi successi come Non sei tu e Quella te ad altri brani famosissimi come Destri e Nero. Stando ai concerti precedenti, questa dovrebbe essere la scaletta dello show di Rock in Roma:

Zucchero filato

Meglio così

Sbatti

Lacrima

Belva

Blu

Scusa

Però

Brutta nuvola

Settembre

Una canzone che non so

Coltellata/Sayonara/Greta/Ora che ti guardo bene

Smpp

7

Sopra

Fottuta canzone

Nero

Coprimi le spalle

Nmrpm

Punk

Scintille

Quella te

Destri

Non sei tu

Gazzelle Concerto Rock in Roma: quando aprono i cancelli

Appuntamento dunque a venerdì 22 luglio col concerto di Gazzelle a Roma. L’inizio dello show è in programma per le ore 21:00, anche se chiaramente l’effettivo inizio potrebbe slittare di qualche minuto come capita di frequente in questi casi. L’apertura dei cancelli è invece prevista per le ore 18:30, ma molte persone sono attese già ore prima in fila fuori dall’ippodromo.

Quanto dura il concerto di Gazzelle a Rock in Roma

La chiusura del concerto di Gazzelle stasera a Roma è prevista per mezzanotte circa, dunque lo show dovrebbe avere una durata di circa due ore e mezza, uno show lungo che farà emozionare e cantare i tantissimi fan che accorreranno al concerto del cantante di Punk.