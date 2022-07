Il Signore degli Anelli-Gli anelli del potere Sauron: Anson Boon chi è

Anson Boon è Sauron umano nella serie TV de Il Signore degli Anelli-Gli anelli del potere di Amazon Prime Video?

Al Comic-Con di San Diego è stato lanciato il trailer ufficiale della serie TV de Il Signore degli Anelli-Gli Anelli del potere, che farà il proprio esordio su Prime Video dal 2 settembre 2022. Sequenze esaltanti, a dir poco, e la decisiva conferma che questo show troverà posto nel cuore dei fan come la prima trilogia di Peter Jackson. Non abbiamo modo di vedere Sauron nel filmato condiviso ma per la prima volta viene citato. Un anziano pronuncia il suo nome a un ragazzo di strada, mentre Galadriel ricorda come ne abbia molti. I fan sono però impazziti nel vedere il personaggio interpretato da Anson Boon.

Il Signore degli Anelli-Gli anelli del Potere trailer

Il Signore degli Anelli-Gli anelli del potere: Anson Boon è Sauron?

Nel trailer della serie TV di Prime Video, ispirata all’opera di Tolkien, possiamo vedere una sola creatura con indosso un’armatura nera. Dovrebbe però trattarsi del villain della prima stagione, ovvero Adar. A interpretarlo è Joseph Mawle, calato nei panni di un elfo caduto, a caccia di un talismano dall’enorme potere.

L’attenzione è stata però tutta per Anson Boon. Il suo personaggio è un giovane dallo sguardo serpentino e abiti religiosi. Potrebbe essere Sauron sotto mentite spoglie. Il Signore Oscuro potrebbe rivelarsi il grande assente di questa prima stagione, almeno in una forma a noi nota. Citato e temuto ma stento visto. Questa è la sensazione generale, che si voglia far crescere l’hype dei fan, aggiungendo lentamente i tasselli del mosaico.

Il pubblico ha modo di vedere Boon per la prima volta con due seguaci sconosciuti, mentre pare lanciare una magia oscura e infuocata. Non un personaggio celestiale, dunque. Sono quegli occhi vitrei però a fare la differenza. Online c’è già chi parla di baby Sauron e chi paragona Anson Boon a Eminem, deridendo la scelta della produzione. Come sempre accade, con titoli particolarmente attesi, la pioggia di polemiche è inevitabile.

Il Signore degli Anelli-Gli anelli del potere Sauron cambia forma

Sappiamo che la serie TV di Prime Video, ispirata al capolavoro di Tolkien, sarà ambientata durante la Seconda Era della Terra di Mezzo. Al tempo Sauron possedeva un potere di cui è privo nella saga principale: il mutamento di forma.

Sfuggito alla caduta di Morgoth nella Prima Era, è riuscito a ricostruire le proprie forze, per poi riemergere dall’oscurità. Sfruttò i propri poteri per apparire come una splendida sconosciuta, Annatar. Fu così in grado di ingannare gli Elfi e forgiare gli anelli del potere, come parte del piano per l’ottenimento dell’Unico Anello.

Secoli dopo riprese forma umana, mentre imprigionato a Numenor. Convinse il re Ar-Pharazon a seguire le orme di Morgoth. In seguito perse il potere del cambio forma dopo la caduta di Numenor e l’intervento di Eru, che è di fatto il Dio della mitologia di Tolkien.

Anson Boon chi è

Da settembre potrebbe diventare una star di livello globale, amatissimo dai fan di tutto il mondo de Il Signore degli Anelli. Per ora proviamo a scavare un po’ nella sua carriera, così da scoprire chi è Anson Boon.

È un attore britannico di 22 anni, che Danny Boyle ha voluto per la sua serie sui Sex Pistols, tramutandosi in Johnny Rotten. Al cinema è possibile apprezzarlo in Crawl – Intrappolati e Blackbird – L’ultimo abbraccio, citando i titoli più noti. Nato il 15 febbraio 2000, è alto 1.82 e ha fatto il proprio debutto come attore nel 2014, entrando nel cast della serie Troy Milne. Ha poi raggiunto una certa notorietà internazionale grazie allo show The Alienist nel 2018.